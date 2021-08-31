Из Иркутской области незаконно экспортировали лес на 130 млн рублей

В Иркутской области выявлены нарушения законодательства в сфере оборота лесоматериалов. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Проверка показала, что ООО, учрежденное гражданином Китая, занималось контрабандой. Руководство предприятия вносило в документы ложную информацию о происхождении древесины. Эти сведения попали в базу данных Единой государственной автоматизированной информационной системы, благодаря чему незаконные сделки удалось легализовать.

В результате в 2019-2020 годах в рамках внешнеэкономического контракта древесину стоимостью более 130 миллионов рублей экспортировали в КНР.

Материалы прокурорской проверки направлены в таможню. Возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении через границу Таможенного союза в рамках стратегически важных ресурсов в крупном размере.