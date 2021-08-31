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31.08.2021 11:00
Рубрика: Власть

Новосибирский губернатор занял 18 место в "Национальном рейтинге"

Текст: Михаил Сергеев (Новосибирск)
За последние два месяца губернатор Новосибирской области Андрей Травников поднялся с 20-го места "Национального рейтинга" на 18-е. По мнению экспертов, это результат того, что губернатор стремится сохранить рабочие отношения между правительством региона и мэрией Новосибирска.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Эксперты отметили, что федеральные власти активно поддерживают губернатора Андрея Травникова. За последнее время с официальными визитами Новосибирск посетили генеральный прокурор РФ, глава МВД России и министр обороны. С министром обороны Сергеем Шойгу Андрей Травников обсудил цифровизацию новосибирских военкоматов, а с главой МВД Владимиром Колокольцевым проработал мероприятия по обеспечению безопасности в преддверии выборов.

Фото: Татьяна Кравченко
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По мнению участников опроса, это, несомненно, является заслугой главы региона.

- Андрею Травникову удалось консолидировать элиты региона, сделать управление регионом одним из наиболее эффективных в современной России, - отметил член Совета Федерации Вячеслав Тимченко.

По его оценке, в Новосибирской области сформирована управленческая команда, которая способна качественно реализовывать курс на улучшение жизни людей.

Эксперты отметили работу Андрея Травникова в экономике и социальной сфере. В регионе определили участки для строительства еще двух объектов федерального значения: инфекционного госпиталя и детского реабилитационного центра. Кроме того, полным ходом ведется реконструкция международного аэропорта "Толмачево", строительство центра коллективного пользования СКИФ, продолжается масштабное дорожно-транспортное строительство, в том числе: Северный обход с реконструкцией въезда в город со стороны Омска, реконструкция вылетных трасс Мочищенское шоссе, шоссе на Ленинск-Кузнецкий и Ордынку, четвертый мост, Восточный обход.

Кроме того, губернатор открыл новую линию на единственной за Уралом фабрике по производству обоев в Бердске. Также региону из федерального бюджета был дополнительно выделен миллиард рублей на решение социальных задач, среди которых - приведение в надлежащее состояние водопроводных сетей, систем водоснабжения, ремонт и оснащение объектов образования, обеспечение служебным жильем в селах молодых специалистов - врачей, учителей.

Эксперты отметили эффективность антиковидных мер в регионе: заболеваемость коронавирусом в третью волну пошла на спад. Сейчас больницы, перепрофилированные во время эпидемии под инфекционные госпитали, возвращаются к прежнему режиму работы. Приняты решения о реализации двух проектов государственно-частного партнерства в медицинской сфере - новая инфекционная больница, а также поликлиника в городе Новосибирске.

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