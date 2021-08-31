Рецидивист устроил резню в селе под Новосибирском

В центре Новосибирска задержали 49-летнего мужчину, скрывавшегося после нападения на двух жительниц села Прокудское Коченевского района Новосибирской области. Как сообщили в Следственном управлении СКР, от рук преступника погибла одна из жертв нападения, другая женщина получила множественные ножевые ранения, но чудом выжила и смогла рассказать о случившемся.

По ее словам, мужчина заговорил с ней на станции Новосибирск-Западный в ожидании электрички. В вагоне они познакомились, о чем-то поболтали, но, сойдя на станции Чик, женщина распрощалась с навязчивым попутчиком и пошла домой. Как оказалось, он пошел следом и через какое-то время постучал в дверь. В тот момент хозяйка дома готовила ужин, в ее руках был кухонный нож. Незваный гость предложил выпить и получил отказ. Началась ссора, мужчина выхватил нож из рук новой знакомой и нанес ей несколько ударов. После чего выволок в беседку у дома и снова ударил ножом в шею.

На крики о помощи прибежала 63-летняя соседка. Преступник, боясь разоблачения, накинулся на нее. От множественных ножевых ранений пенсионерка скончалась на месте. Увидевший происходящее прохожий бросился на помощь, после чего убийца скрылся.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, полиция начала поиск подозреваемого по горячим следам. Оперативники и сотрудники уголовного розыска изучили путь нападавшего от электрички, возможные пути его отхода и в итоге пришли к выводу, что он успел покинуть село и отправился в Новосибирск. Одновременно с этим проверялись данные по лицам, привлекавшимся за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

В течение суток полицейским удалось выйти на подозреваемого. Его задержали в квартире, он скрывался в центре Новосибирска. Мужчина и раньше был судим за нанесение побоев, угрозы убийством и другие преступления. На допросе он признался в совершенном накануне нападении. Ему предъявлено обвинение, по ходатайству следствия он помещен под стражу.