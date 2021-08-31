В алтайскую школу по поручению премьер-министра провели интернет

В отдаленном горном селе Большая Тихая на Алтае, где год назад возобновила работу начальная школа, 1 сентября запустили скоростной интернет. Чтобы "малокомплектка" снова открылась, больше года при поддержке "Российской газеты" пришлось искать учителя. А чтобы в ней появился интернет, потребовалось вмешательство премьер-министра Михаила Мишустина. Благодаря такой поддержке маленькая школа в Большой Тихой продолжает жить, а значит - живет и село.

- Да, интернет нам дали, и это очень хороший подарок ко Дню знаний, - поделилась радостью с корреспондентом "РГ" Юлия Скорых, которая в прошлом году приехала в Большую Тихую по программе "Земский учитель" и успешно отработала свой первый учебный год. - Теперь и я могу спокойно готовиться к урокам, и ребятам начну давать азы работы на компьютере.

В Большетихинской школе есть компьютерный класс: два ноутбука и два стационарных компьютера со старыми мониторами. Когда-то был и интернет - по федеральной программе поставили спутниковую тарелку. Но пока школа не работала, тарелка куда-то пропала, и компьютеры пылились без дела. Теперь же сельские ребятишки, вооружившись мышками, смогут осваивать глобальное пространство.

- В этом году мы должны подключить к высокоскоростному интернету все школы, не имеющие выхода в сеть, - пояснил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов. - Таких у нас осталось 337, в том числе и Большетихинская. Интернет в большинстве из них запустим 1 декабря, а школу в Большой Тихой по поручению главы правительства РФ подключили уже к 1 сентября. 50 Мб\с - покрывает все потребности этой школы.

Отсутствие интернета было одной из проблем, с которыми столкнулась городская учительница в сельской глубинке. А вот с другими трудностями Юлии Скорых пока приходится справляться самой. Полдома, выделенные районными властями, давно требуют ремонта, печка рассыпается, крыша протекает, с водой в уличной колонке перебои.

- Хорошо, что местные жители помогают, - говорит Юлия Васильевна. - Печку мне переложил здешний фермер, воду беру у соседей. С ремонтом дома можно еще потерпеть, а вот без воды в доме неудобно, поэтому обратилась в районную администрацию с просьбой помочь провести воду. Но пока не получила ответа.

Еще одну проблему - транспортную - учительница решила за счет подъемных. На "земский миллион" купила машину, чтобы ездить к родителям в соседний район и в село Карпово, где находится основная школа, к которой относится филиал в Большой Тихой. Автобусы здесь не ходят, и Юлии каждый раз приходилось просить кого-нибудь из местных, чтобы подвезли в Карпово и обратно. А поскольку ездить надо часто - то документы отвезти, то педсовет, то совещание - вот она и села за руль.

Кроме машины на подъемные купила квартиру - в ипотеку. "Квартира в Барнауле - значит не надолго у нас задержится", - сетуют сельчане. Но Юлия Скорых пока так далеко в будущее не заглядывает: "Вот еще четыре года отработаю, как положено по программе "Земский учитель", а там посмотрим".

Кстати

В этом году учеников в Большетихинской школе стало меньше. Братья Роман и Александр Медведевы, окончившие в прошлом году первый и четвертый класс, уехали из села. Теперь у Юлии Скорых всего четверо учеников - трое второклашек и один четвероклассник на надомном обучении. "В следующем году прибавится один первоклашка, да и еще дети подрастают - так что есть кого учить", - уверена земская учительница.