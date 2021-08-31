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31.08.2021 14:25
Рубрика: Власть

В центре Новосибирска до октября отремонтируют кольцевые перекрестки

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Железнодорожном районе Новосибирске идет ремонт сразу двух крупных дорожных развязок - на площади Лунинцев у здания цирка и площади Кондратюка у "Федоровских бань".
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

 Объекты ремонтируют по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" (БКД).

Фото: Татьяна Кравченко
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что ремонт будет выполнен в сжатые сроки - до начала октября. Глава города пояснил, что на эти объекты городу были выделены дополнительные средства из федерального бюджета только в середине августа.

 Всего в этом году в Новосибирске по нацпроекту ремонтируют 35 дорожных объектов.

 - В середине лета нам выделили дополнительные средства в рамках нацпроекта БКД. Несмотря на то что возникли определенные технологические трудности, весь фронт работ был развернут. В ходе конкурсных процедур удалось сэкономить средства, и мы направили их на восстановление дорожного покрытия двух кольцевых развязок на площади Лунинцев и Кондратюка, - прокомментировал мэр. - Данные объекты не ремонтировались более десяти лет. Во многом это связано с тем, что если на магистралях можно прервать движение, сузить дорогу, то на кольце это сделать очень сложно. Поэтому ремонт здесь долго откладывался.

 Специалисты доложили главе города, что работы ведутся преимущественно ночью, чтобы не осложнять и без того напряженную дорожную ситуацию. И. о. начальника МКУ "Управление дорожного строительства" Константин Климов сообщил, что на площади Лунинцев полностью выполнено фрезерование старого асфальтового покрытия, уложен выравнивающий слой асфальтобетона и ведется укладка верхнего слоя покрытия SMA-16. Площадь ремонтируемого участка составляет 8,5 тысячи квадратных метров.

 На площади имени Юрия Кондратюка предстоит отремонтировать 13 тысяч квадратных метров. Здесь сейчас проводят фрезерование старого асфальта.

 На обоих кольцевых перекрестках предусмотрен подъем и обустройство примыкания колодцев подземных коммуникаций.

 В рамках работ также планируется отремонтировать участок улицы Нарымской - от площади Кондратюка до ул. Сибирской.

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