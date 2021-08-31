В Красноярском крае СК выясняет причину смерти двоих малолетних детей

Сотрудники СК проводят неотложные действия для установления причины и обстоятельств гибели в Балахтинском районе Красноярского края двух детей пяти и шести лет. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила сегодня пресс-служба главка СК по региону.

В ведомство поступила информация о том, что в частном доме деревни Малая Тумна 30 августа гостили у бабушки пятилетняя девочка и шестилетний мальчик. Утром бабушка и мать ребятишек ушли на работу. Вернувшись домой около 11 часов, хозяйка увидела внуков без признаков жизни. Вызванные женщиной сотрудники скорой помощи констатировали смерть детей.

Проводятся судебно-медицинские экспертизы. В доме изъяты для исследования продукты питания, лекарства, бытовая химия.