В Красноярском крае загорелся склад бытовой химии

На складе с бытовой химией и продуктами питания в Ачинске начался пожар. Горит крыша здания. Огонь распространился на площадь в тысячу квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Красноярскому краю.

Информация о возгорании склада на улице Дзержинского поступила в ведомство около 10 часов по московскому времени. На месте ЧП работают сотрудники МЧС. Количество людей и специальной техники для тушения пожара наращивается. Не исключается вероятность того, что пламя перекинется на соседнее здание, в котором находится магазин.

По предварительной информации, пострадавших нет.