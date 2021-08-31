В Кузбассе нетрезвая мать устроила стрельбу на детской площадке

В Новокузнецке полиция начала проверку по факту конфликта со стрельбой во дворе жилого дома по улице Климасенко.

По предварительным данным, две соседки поссорились между собой. Одна из них вышла во двор с пневматическим пистолетом. Другая потребовала, чтобы оппонентка немедленно его убрала - ведь рядом играют дети. Конфликт перерос в драку, в ходе которой раздалось несколько выстрелов. Очевидцы сообщили о случившемся в полицию.

- На месте происшествия полицейские обнаружили двух женщин с признаками алкогольного опьянения, - сообщили "РГ" в ГУ МВД России по Кемеровской области. - У одной из них стражи порядка изъяли пневматический пистолет.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.