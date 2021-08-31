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31.08.2021 09:05
Рубрика: Власть

В Ленинском районе Новосибирска открыли две новых детских площадки

Текст: Михаил Сергеев (Новосибирск)
По адресу ул. Планировочная, 52 в Ленинском районе Новосибирска появилась современная игровая площадка. Место установки, набор игровых и спортивных элементов согласовали местные жители. Для Ленинского района - это уже третья площадка за год. Все благодаря активности новосибирцев.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

- Обычно все получается там, где наиболее деятельные, неравнодушные граждане, как, например, в данном случае, поэтому сегодня мы еще и награждаем активных жителей! Они лично трудятся, благоустраивают свои дворы. Именно такие инициативные граждане заставляют власть обращать внимание на эти вопросы и заниматься облагораживанием придомовой территории, - отметил депутат Государственной Думы Виктор Игнатов. - Конечно, без участия федеральных средств это было бы невозможно. Все понимают, что бюджетов городов, особенно малых городов, катастрофически не хватает. Но когда существует общегородская программа "Комфортная среда" и бюджет муниципальный оказывает софинансирование, жители активно включаются, то получается решить гораздо больше вопросов. Нужно, чтобы удельный вес федерального финансирования был как можно больше.

Фото: Татьяна Кравченко
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За два года действия проекта"Территория детства" на территории Новосибирска установлены 60 игровых и спортивных площадок. Еще 15 будут сданы до конца 2021 года - на эти цели из областного бюджета выделены 40 млн рублей.

Еще одна детская площадка неподалеку, на улице Плахотного, установлена в рамках проекта "Комфортная городская среда", когда жители сами определяют, что нужно сделать в их дворе, и софинансируют работы. При поддержке проекта "Городская среда" в этом году в регионе будут благоустроены 185 объектов, из которых 115 - дворовые территории, 70 - общественные пространства. За четыре года работы проекта в Новосибирской области благоустроены больше 850 объектов.

- Помогать тем, кто не хочет, нельзя. От инициативной группы зависит все: чем активнее жители, тем лучше жить становится. Вот раньше здесь был пустырь, поросший кустарниками. А сейчас появился игровой городок с резиновым покрытием, новые тренажеры, качели, песочница и лавочки, - резюмирует депутат Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Червов.

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