В Ленинском районе Новосибирска открыли две новых детских площадки

По адресу ул. Планировочная, 52 в Ленинском районе Новосибирска появилась современная игровая площадка. Место установки, набор игровых и спортивных элементов согласовали местные жители. Для Ленинского района - это уже третья площадка за год. Все благодаря активности новосибирцев.

- Обычно все получается там, где наиболее деятельные, неравнодушные граждане, как, например, в данном случае, поэтому сегодня мы еще и награждаем активных жителей! Они лично трудятся, благоустраивают свои дворы. Именно такие инициативные граждане заставляют власть обращать внимание на эти вопросы и заниматься облагораживанием придомовой территории, - отметил депутат Государственной Думы Виктор Игнатов. - Конечно, без участия федеральных средств это было бы невозможно. Все понимают, что бюджетов городов, особенно малых городов, катастрофически не хватает. Но когда существует общегородская программа "Комфортная среда" и бюджет муниципальный оказывает софинансирование, жители активно включаются, то получается решить гораздо больше вопросов. Нужно, чтобы удельный вес федерального финансирования был как можно больше.

За два года действия проекта"Территория детства" на территории Новосибирска установлены 60 игровых и спортивных площадок. Еще 15 будут сданы до конца 2021 года - на эти цели из областного бюджета выделены 40 млн рублей.

Еще одна детская площадка неподалеку, на улице Плахотного, установлена в рамках проекта "Комфортная городская среда", когда жители сами определяют, что нужно сделать в их дворе, и софинансируют работы. При поддержке проекта "Городская среда" в этом году в регионе будут благоустроены 185 объектов, из которых 115 - дворовые территории, 70 - общественные пространства. За четыре года работы проекта в Новосибирской области благоустроены больше 850 объектов.

- Помогать тем, кто не хочет, нельзя. От инициативной группы зависит все: чем активнее жители, тем лучше жить становится. Вот раньше здесь был пустырь, поросший кустарниками. А сейчас появился игровой городок с резиновым покрытием, новые тренажеры, качели, песочница и лавочки, - резюмирует депутат Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Червов.