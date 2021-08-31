В Новосибирской области и Бурятии произошли землетрясения

На территории Новосибирской области зафиксировано землетрясение, магнитуда которого оценивается в 4,2 балла. По данным Алтае-Саянского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН", источник колебаний находится в Искитимском районе.

Координаты специалистов указывают, что эпицентр находился примерно в 2,5 километра к северо-западу от поселка Усть-Чем, по направлению к Колыванскому угольному разрезу. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Кроме того, по сообщению агентства "Интерфакс", землетрясение также произошло сегодня на территории Бурятии. Его магнитуда составила 5,2 балла, эпицентр отмечен в Муйском районе республики. Из населенных пунктов сильнее всего толчки ощущались в Северомуйске, неподалеку от которого проходит участок БАМа. На уровне трех баллов колебания почувствовали жители еще шестнадцати поселков.