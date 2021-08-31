В Сибири задержали похитителей тысячи ювелирных украшений

Полиции удалось выйти на след участников банды, которые в июле текущего года совершили дерзкое ограбление ювелирного магазина в Барнауле.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, сразу после ограбления подозреваемые на такси отправились в Новосибирск, а оттуда уехали в Омскую область. Магазин драгоценных украшений, который грабители выбрали в качестве цели, расположен в барнаульском торговом центре "Лето". В ночь с 8 на 9 июля преступники вырезали сегмент стены и проникли в парикмахерскую, расположенную по соседству с ювелирной торговой точкой. Дальше им оставалось лишь пробить гипсокартоновую перегородку, отделяющую барбершоп от магазина.

С витрин были похищены около пятисот золотых украшений и столько же изделий из серебра. Общая стоимость украденного была оценена более чем в четыре миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже, совершенной в особо крупном размере. Расследование на личный контроль взял руководитель краевого главка полиции.

Несмотря на поспешное бегство преступников, полиции удалось установить местонахождение подозреваемых. Для их задержания группа алтайских оперативников и силовиков Росгвардии выехала в Омск. Там были задержаны трое местных жителей, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности. Четвертый участник банды был пойман в Новосибирске. При обыске у подозреваемых частично изъяли украденные ювелирные украшения, крупные суммы денег, два ноутбука и легковой автомобиль. Остальное грабители успели сбыть неустановленным лицам.

Сейчас все четверо по решению суда находятся под стражей. Полиция проверяет их на причастность к другим преступлениям.