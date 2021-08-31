Астанин: Наша цель - стабильная работа газотранспортной системы Дагестана

ООО "Газпром трансгаз Махачкала" - успешное, стабильно функционирующее газотранспортное дочернее общество ПАО "Газпром". Это одно из наиболее высокотехнологичных и крупнейших предприятий топливно-энергетического комплекса Дагестана и газовой отрасли юга России. Оно обеспечивает надежное газоснабжение потребителей республики и соседних регионов Северного Кавказа. Общая протяженность газопроводов здесь - свыше полутора тысяч километров. Компания обслуживает 107 газораспределительных станций (ГРС), ежегодно поставляя потребителям Дагестана более трех миллиардов кубометров природного газа. А сейчас перед ней стоят масштабные задачи: необходимо реконструировать и модернизировать целый ряд газовых объектов, повысить эффективность производства, а также усилить работу по газоснабжению региона и повысить уровень информатизации процессов. Об этом сообщил генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Махачкала" Александр Астанин.

В 2022 году запланирован ввод в эксплуатацию нового газопровода протяженностью 14 километров, который строится в обход опасной зоны, где возможны оползни. Фото: ООО "Газпром трансгаз Махачкала"

Александр Юрьевич, расскажите подробнее о недавно принятой Программе развития газоснабжения и газификации Республики Дагестан на 2021 - 2025 годы.

Александр Астанин: Программа газоснабжения и газификации Республики Дагестан на 2021 - 2025 годы утверждена председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером и временно исполняющим обязанности главы региона Сергеем Меликовым. Она предусматривает строительство, реконструкцию и техническое перевооружение более 90 объектов газификации в Дагестане. Конечно, это стратегически важный документ для будущего развития региона и повышения его инвестиционной привлекательности.

ООО "Газпром трансгаз Махачкала" эксплуатирует 107 ГРС в республике. В рамках данной программы мы совместно с ПАО "Газпром" планируем увеличить пропускную способность 27 из них. Мы уже провели реконструкцию газораспределительных станций "Мужукай" в Бабаюртовском районе и "Кокрек" в Хасавюртовском, и до конца этого года должны будем ввести их в эксплуатацию. Техническое перевооружение будет проведено на двух ГРС, "Шамхал" и "Черняевка".

В качестве дополнительной меры мы смогли увеличить пропускную способность системы, открыв для подключения семь ГРС. Имеются все необходимые обоснования безопасности. Увеличение пропускной способности позволит обеспечить газом новых потребителей и стабилизирует нагрузку на ГРС.

Какие ключевые задачи стоят перед ООО "Газпром трансгаз Махачкала", что в приоритете?

Александр Астанин: Безусловно, одна из главных задач - реконструкция участка магистрального газопровода Моздок - Казимагомед, основной магистрали диаметром 1220 миллиметров, по которой газ транспортируется в Дагестан.

Решение об этом принято в связи с оползневыми процессами вблизи газопровода на участке 604-го - 607-го километра. Строительство нового газопровода протяженностью 14 километров в обход опасной зоны предусмотрено Комплексной программой реконструкции и технического перевооружения объектов транспорта газа ПАО "Газпром" на 2021 - 2025 годы. Ввод объекта запланирован в 2022 году. Реконструкция позволит повысить надежность и безопасность газопровода и обеспечить бесперебойное газоснабжение потребителей в республике.

Каковы итоги работы ООО "Газпром трансгаз Махачкала" в 2020 году? Насколько успешно предприятие преодолело прошлый непростой осенне-зимний период и что в планах на предстоящий сезон?

Александр Астанин: В 2020 году план по основному производственному показателю, товаротранспортной работе, выполнен на 101 процент. Объем транспортируемого газа составил 8,118 миллиарда кубических метров.

Компания в осенне-зимний период обеспечила бесперебойную транспортировку газа потребителям. Всего с октября 2020-го по март 2021-го поставлено 2,97 миллиарда кубометров, что на 12,8 процента больше, чем за предыдущий осенне-зимний период. Кстати, в феврале был достигнут рекордный пик суточного газопотребления в Дагестане - 26 миллионов кубометров.

Для бесперебойного газоснабжения на предстоящий осенне-зимний период этого года мы запланировали замену нескольких участков газопровода общей протяженностью 25 километров, а также капитальный ремонт двух подводных переходов. В планах также капремонт и техническое обслуживание газораспределительных станций, диагностические обследования и экспертиза промышленной безопасности газопроводов общей протяженностью 407 километров.

Как известно, компании группы "Газпром" используют инновационные методы и передовые технологии, для того чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Что в этом направлении делают специалисты ООО "Газпром трансгаз Махачкала"?

Александр Астанин: Активная работа ведется сразу по нескольким направлениям. Одна из главных задач - снижение выбросов метана в атмосферный воздух. Говоря языком специалистов, это достигается в основном за счет минимизации объема стравливания природного газа при выполнении ремонтных работ. Второй механизм - перепуск газа в смежные участки газопровода, в которых предварительно снижено давление.

Мы также активно переводим свой автопарк на природный газ. На сегодняшний день у нас эксплуатируется более 100 единиц автотранспорта, работающего на компримированном природном топливе.

Кроме того, для рационального использования природных ресурсов в филиалах компании введена в эксплуатацию система оборотного водоснабжения, что позволяет повторно использовать воду на мойке автотранспорта. А еще в трех филиалах работают комплексные установки очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, позволяющие использовать предварительно очищенные сточные воды для полива зеленых насаждений.

В ПАО "Газпром", как и во всей России, 2021-й объявлен годом науки и технологий. Какие инновации и технологические решения разрабатываются специалистами ООО "Газпром трансгаз Махачкала"?

Александр Астанин: Для повышения эксплуатационной надежности объектов газотранспортной системы наши специалисты предложили собственное изобретение, использование которого позволяет усовершенствовать процесс одоризации природного газа. Это происходит за счет повышения точности дозирования одоранта, примеси, которая придает газу предупреждающий об опасности запах. На сегодняшний день совместно с ООО "Газпром ВНИИГАЗ" мы разрабатываем опытный образец устройства автоматической одоризации природного газа для последующего внедрения в производство.

Александр Юрьевич, что вы хотели бы сказать коллективу ООО "Газпром трансгаз Махачкала" накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности?

Александр Астанин: Мы все сообща прошли непростой этап работы в условиях пандемии. И продолжаем выполнять нашу общую задачу - обеспечивать бесперебойную подачу газа потребителям. Учимся работать в новых реалиях в соответствии с современными требованиями и ограничениями. Но сохраняем и развиваем главное, что помогает справляться с любыми веяниями времени, - трудовой коллектив. Развитие профессионального мастерства и личных деловых качеств работников традиционно является одним из приоритетных направлений работы компании. Мы уделяем большое внимание адаптации и обучению новых сотрудников, создаем все условия для того, чтобы молодежь могла перенимать опыт ведущих специалистов и ветеранов. Преемственность поколений, профессионализм и трудолюбие работников, а также положительный климат в коллективе позволяют нам вместе эффективно решать любые задачи.

Мы последовательно развиваемся как в производственной сфере, так и в вопросах социального партнерства на благо региона, это наша гордость, наши достижения и главные ориентиры.

Сегодня наша главная цель и общая задача - воспитывать новые поколения газовиков, прививая с детства принципы дружбы и толерантности. Уверен, что слаженный и высококвалифицированный коллектив ООО "Газпром трансгаз Махачкала", опираясь на самоотверженный многолетний труд и опыт ветеранов предприятия, успешно справится с поставленными задачами и сделает все возможное для дальнейшего укрепления газовой отрасли.