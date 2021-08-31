На Эльбрусе установили флаг Белорусского государственного университета

Затухший более двух тысяч лет назад вулкан высотой более пяти с половиной тысяч метров, Эльбрус встретил на своей вершине отважного белорусского альпиниста - доцента исторического факультета Белорусского государственного университета (БГУ) Андрея Максимчика. Он покорил самую высокую горную вершину России, которая, к примеру, более чем на четыре тысячи метров выше вулкана Везувия, и оставил на ней флаг ведущего университета Беларуси, посвятив свой маршрут столетнему юбилею родной альма-матер.

Восхождение состоялось на минувшей неделе в 08.45 по московскому времени в составе группы белорусских и российских альпинистов. Пять дней понадобилось команде единомышленников, чтобы достичь вершины, которая впервые покорилась энтузиастам почти двести лет назад, в 1829 году.

Все, кто знакомится с природой этого удивительного края, на всю жизнь остается покоренным яркими пейзажами Приэльбрусья: знаменитым водопадом Девичьи косы, поляной Чегет и многочисленными горячими источниками. "В три часа ночи на ратраках нас подняли на пять тысяч метров. С этой высоты мы начали движение к вершине горы. Путь был нелегкий, так как до восхода солнца дул сильный ветер, а температура наверху была минус 19 градусов", - поделился впечатлениями Максимчик, для которого это было первое путешествие в горы. Правда, в ближайших планах у него теперь подъем на Казбек и Арарат.

Кстати, в пресс-службе вуза уточнили, что флаг БГУ в юбилейный для университета год ежедневно покоряет различные уголки Беларуси во время веломарафона "100 городов к 100-летию вуза". Студенты, сотрудники и выпускники посещают с символом университета различные населенные пункты и знаковые места Синеокой. Благодаря этой инициативе о вековом юбилее ведущего вуза узнают во всех уголках Беларуси и за ее пределами. Сейчас флаг БГУ уже отмечен на более 60 точках белоруской карты.