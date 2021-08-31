На Ставрополье не хватает овощехранилищ для богатого урожая

На Ставрополье наметилось перепроизводство овощей - край в этом сезоне соберет больше, чем сможет потребить. Но деть большую часть урожая некуда - овощехранилищ не хватает, поэтому производители вынуждены сейчас продавать продукцию за бесценок, а с началом зимы в аграрном крае взлетают цены на "борщевой набор".

Многие помнят ситуацию на рынках Северного Кавказа в начале лета, когда цены на морковь, капусту, свеклу и ряд других овощей взметнулись вверх. Связывали это с тем, что в СКФО, который традиционно лидирует по производству овощей "борщевого набора", закончились прошлогодние запасы. Новый урожай к тому времени еще не созрел.

К концу лета цены все-таки пошли вниз, а на полках появились продукты. Как заявила на совещании с регионами по обеспечению доступности овощной продукции вице-премьер Виктория Абрамченко, больше всего подешевели огурцы и томаты - на 38,5 и 44,5 процента соответственно. Картофель - на 12 процентов, а репчатый лук - на 7.

- Цены на продукты постепенно снижаются. Это связано и с поступлением на полки магазинов продуктов нового урожая, и с оперативными мерами поддержки и обеспечением доступа сельхозпроизводителей к разным форматам торговли в ряде регионов, - отметила Абрамченко.

По словам вице-премьера, чтобы дольше удерживать стоимость овощей на одном уровне, нужно наращивать мощности по их хранению. Виктория Абрамченко поручила минсельхозу России проработать способы возмещения затрат на строительство овощехранилищ, чтобы срок их окупаемости сократился до пяти-семи лет.

Аграрии нуждаются в субсидиях от государства на строительство овощехранилищ, но не согласны с теми условиями, которые предлагают власти

Сейчас в Ставропольском крае активно решают проблему доступа региональных сельхозпроизводителей, особенно небольших, в федеральные торговые сети. Для этого как раз и требуются дополнительные мощности хранения - аграрии по контракту с ритейлерами должны поставлять продукцию весь год.

Губернатор региона Владимир Владимиров поручил профильным ведомствам выяснить, как увеличить суммы государственных дотаций на создание овощехранилищ и логистических центров. По его словам, это можно сделать в рамках отдельной программы, которую необходимо инициировать на федеральном уровне.

Сейчас на Ставрополье производят полмиллиона тонн овощей в год, что превышает внутреннюю потребность. Около 80 процентов поставляется на внутренний рынок. Хранить же край может лишь около трети. В ангары закладывается 35 процентов собранного урожая открытого грунта. Мощности помещений для хранения на весь край - 126 тысяч тонн. Самые крупные находятся в районах, где производят больше всего овощей и фруктов - в Ипатовском, Предгорном, Красногвардейском, Изобильненском и Шпаковском округах.

- Я вижу серьезную проблему в нехватке площадей для хранения овощей и картофеля - это не позволяет продлевать срок их реализации до начала нового сезона. В этот промежуток импорт восполняет недостаток собственной продукции и сильно бьет по бюджету местного населения, - отметил исполняющий обязанности главы минсельхоза Ставропольского края Владимир Ситников.

При этом только хранилища на 16 тысяч тонн оснащены мойкой, калибровкой, сушкой и фасовкой. Это значит, что большая часть урожая не попадет на полки крупных торговых сетей. На рынках и ярмарках, конечно, цены умеренные, но только в сезон. А вот чтобы ощутимо понизилась стоимость местных овощей и фруктов в супермаркетах, они должны составлять от трети до половины ассортимента.

С теплицами ситуация проще - как правило, при их строительстве сразу думают о хранении. Урожай тепличных овощей на Ставрополье в 2021 году вырос на 15 процентов. В основном это огурцы и помидоры, причем большая часть из них пойдет в другие регионы, где сельское хозяйство не так развито, а потребление в абсолютных числах больше.

Субсидирования от государства на строительство овощехранилищ аграрии очень ждут, но далеко не все согласны с теми условиями, которые предлагают власти.

- Система поддержки, которую сейчас предлагают, мне кажется в корне неправильной. Нужно не возмещение уже по факту постройки, когда хранилище готово, а софинансирование до начала работ. Обеспеченность овощехранилищами сейчас - около 40 процентов, их надо быстро строить, но помещение стоит в среднем около 50 миллионов рублей. Там должны быть вентиляция и охлаждение, все это очень дорого. Средний производитель просто не может себе позволить такие траты, взяв деньги в кредит, - утверждает председатель Союза овощеводов Ставропольского края академик Международной академии аграрного образования Владимир Целовальников.

Овощеводы на Ставрополье получают возмещение расходов на производство и сейчас, причем в сравнении с владельцами предприятий других отраслей достаточно большое.

- В прошлом году они получили 200 миллионов рублей субсидий, в этом году - 175 миллионов. В среднем государство компенсировало 10-15 процентов общих затрат на производство овощей. Могу сказать, что сегодня таких субсидий нет ни в растениеводстве, ни в плодоводстве, - рассказал замминистра сельского хозяйства Ставрополья Сергей Измалков.

Однако с учетом роста цен на производство помощь от государства позволяет лишь выйти на себестоимость, но никак не вложить в многомиллионные проекты, чтобы хранить свою продукцию. .

Между тем

Снизить стоимость овощей для конечного потребителя на Ставрополье стараются с помощью прямых каналов сбыта для фермеров. В первую очередь, это реализация товара через нестационарную сеть: на ярмарках, рынках, в небольших торговых точках или в ходе специальных акций: "Овощи к подъезду", "Покупай ставропольское".

Казалось бы, выходи и продавай. В крае создано 3,5 тысячи мест для подобной торговли, но 50 процентов из них пустуют. При этом производители овощей сообщают о сложностях с реализацией продукции, а владельцы магазинов не могут найти ее, чтобы удовлетворить покупательский спрос.

Сейчас краевой минсельхоз думает, как улучшить информирование фермеров о проводимых акциях и местах, где они могут напрямую сбыть выращенные овощи. Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности запросил у минсельхоза списки фермеров, чтобы разослать им графики проведения ярмарок.