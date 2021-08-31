На Ставрополье проводят масштабную модернизацию туристической инфраструктуры

Знаменитые Кавминводы сегодня переживают период крупнейших преобразований, первые плоды которых заметны уже сейчас. О том, что изменится в ближайшие годы в городах-курортах и как они справились с пандемией, "Российской газете" рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Владимир Владимирович, можно ли сказать, что туристическая отрасль региона преодолела кризис, связанный с пандемией? Какую помощь оказали власти здравницам?

Владимир Владимиров: До пандемии курорты Ставрополья - города Кавказских Минеральных Вод - ежегодно принимали более миллиона туристов. Сегодня этот показатель снова становится достижимым. С начала года турпоток в край составил около 700 тысяч человек. Заполняемость санаториев - 90-100 процентов, с учетом выполнения рекомендаций Роспотребнадзора, конечно же. На ближайший месяц у нас уже более 30 тысяч бронирований. Так что наши курорты успешно восстанавливаются после удара пандемии.

Но это произошло не сразу и не само по себе. 2020 год для отрасли оказался крайне тяжелым. Месяцы простоя, обнуление турпотока - санаториям и гостиницам было очень непросто пережить этот период. Чтобы сохранить их и поддержать людей, мы принимали различные решения на краевом уровне и активно использовали возможности, которые делали доступными для регионов президент и правительство России.

Комплексный, системный эффект дали такие решения федерального центра, как продление сроков уплаты налогов, поддержка обеспечения занятости. Особо хочу отметить реализацию программы туристического кешбэка на отдых в России. Все это в значительной степени способствовало восстановлению турпотока. А вместе с людьми в санаторно-курортную отрасль вернулась и жизнь.

Если говорить о региональной помощи, то еще в середине прошлого года мы утвердили порядок предоставления санаторно-курортным учреждениям субсидий из краевого бюджета. Этой мерой воспользовались примерно половина работающих у нас здравниц.

Недавно вы представили главе государства план развития Кавказских Минеральных Вод до 2030 года. Какие проекты в него вошли?

Владимир Владимиров: План развития КМВ рассчитан на период до 2030 года. В этом документе, который мы подготовили вместе с Минэкономразвития России, заложено решение многих проблем нашего курортного региона, прежде всего тех, что сегодня затрудняют развитие городов Кавминвод. Посмотрите на коммунальную инфраструктуру. На наших курортах есть водопроводы, построенные еще до войны. Можете представить, в каком они состоянии после 80-90 лет эксплуатации. Конечно, такие объекты надо модернизировать - и не точечно, а повсеместно.

Поэтому в ближайшие пять лет мы намерены привлечь около девяти миллиардов рублей на реконструкцию водопроводов, сетей канализации, ливневок. Это поможет снять инфраструктурные ограничения для работающего в курортной сфере бизнеса. С современными сетями проще станет обновлять или расширять санатории и гостиницы, строить новые.

Предусмотрены и другие мероприятия - для защиты экологии, совершенствования охраны памятников истории и архитектуры, формирования комфортной среды, и не только. Перемены к лучшему от реализации плана ощутят все: и местные жители, и отдыхающие, и инвесторы.

Но наша работа только этой программой не ограничивается. За последние годы многое для развития городов-курортов сделано благодаря решениям президента, поддержке правительства РФ, Совета Федерации и Госдумы. Серьезные результаты дает госпрограмма развития Северного Кавказа, благодаря которой появляются новые социальные объекты.

В крае реализуются 43 инвестпроекта санаторно-курортного и туристского профиля общей стоимостью более 45 миллиардов рублей

После недавней рабочей поездки в край премьер-министра России ускорено федеральное финансирование благоустройства проспекта Ленина в Кисловодске. Около миллиарда рублей вложено в города Кавминвод благодаря курортному сбору: реализовано полсотни мероприятий, цель которых - создание и улучшение рекреационной инфраструктуры.

Словом, ведется огромная работа. По ее итогам вся страна увидит Кавказские Минеральные Воды как современный и вместе с тем сохраняющий свое неповторимое лицо курортный регион - опрятный, уютный и конкурентный.

Турпоток на Ставрополье растет. Однако эта тенденция обострила проблему нехватки комфортабельных мест в гостиницах и здравницах. Как идет реконструкция и строительство гостиничных и санаторно-курортных объектов?

Владимир Владимиров: Индустрия гостеприимства на Ставрополье сегодня представлена 591 средством размещения, они могут единовременно принять около 50 тысяч отдыхающих. Значительная часть расположена на курортах КМВ. В том числе здесь находятся 120 санаториев: одни подчинены федеральным ведомствам, другие принадлежат бизнесу. А бизнес точно знает, что такое конкуренция. Поэтому в объекты размещения вкладываются значительные инвестиции, которые помогают увеличить количество номеров и повысить качество предложений на рынке.

Только в этом году будет завершена реализация нескольких крупных проектов, в том числе построен новый большой санаторий в Железноводске на 480 мест. В целом в крае сейчас реализуются 43 инвестиционных проекта санаторно-курортного и туристского профиля общей стоимостью более 45 миллиардов рублей. Их выполнение в ближайшие годы даст региону дополнительные семь тысяч мест в номерной фонд. Также появится около 4,7 тысячи рабочих мест.

Есть понимание того, как Ставрополье будет участвовать в новом нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства"?

Владимир Владимиров: Уже подготовлен региональный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". Как и План развития КМВ, он нацелен на устранение инфраструктурных ограничений и стимулирование инвестиционной активности в турбизнесе.

Мы планируем создавать обеспечивающую инфраструктуру для туристских кластеров, запустить программы льготного кредитования для поддержки строительства современных гостиниц, санаториев, пансионатов. Речь идет об объектах площадью не менее 5000 квадратных метров или имеющих 120 и более номеров. Что касается категории, то она должна быть не ниже "трех звезд". Предварительно уже 15 инвесторов выразили заинтересованность в этой программе.

В июне на "Прямой линии" с президентом России поднимался вопрос о реабилитации в санаториях граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией. Готово ли Ставрополье стать базовым регионом для всероссийской программы постковидной реабилитации?

Владимир Владимиров: Сегодня курсы реабилитации после COVID-19 на постоянной основе проводятся практически во всех санаториях Ставрополья, а также в некоторых медицинских учреждениях. В целом же восстановить здоровье помогают 123 организации. Оздоровление прошли уже 40 тысяч человек. Программы направлены на укрепление иммунитета, они помогают при заболеваниях нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. В здравницах используют целебные минеральные воды из знаменитых ставропольских источников. В основном продолжительность этих курсов - от одной до трех недель.

Для туристов доступно множество вариантов отдыха: сельскохозяйственный, этнографический, познавательный, экологический туризм

В Краснодарском крае ввели ограничения для туристов при заселении в отелях и санаториях. Могут ли они появиться в Ставропольском крае?

Владимир Владимиров: На сегодняшний день в регионе нет подобных ограничений. Вопрос о предъявлении в санаториях края сертификата о вакцинации против коронавируса или ПЦР-тестов сейчас также не рассматривается. В здравницах ведется постоянная профилактическая работа для обеспечения эпидемической безопасности. Единственное особое требование - кроме обычного пакета документов при заселении в санаторий надо предъявить справку врача об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями за предшествующие две недели.

Конечно, Старополье прежде всего ассоциируется с санаторным отдыхом. А какие менее известные направления также будут интересны гостям края?

Владимир Владимиров: Для туристов доступно множество активностей. Если человека интересует сельскохозяйственный, этнографический, познавательный, экологический туризм, то это тоже к нам. Приведу пару примеров. В Минераловодском округе есть Терский племенной конный завод N 169. Это единственное в России предприятие, специализирующееся на выращивании чистокровных арабских скакунов. Стоит увидеть этих восхитительных лошадей, их тренировки и выступления, и вы сами все поймете. А возможно, даже всерьез заинтересуетесь конным спортом.

В станице Боргустанской открыт туристско-экскурсионный центр "Казачье подворье". На территории этого комплекса для гостей проводят однодневные экскурсии, театрализованные представления, отражающие самобытные традиции казаков, их обычаи и культуру. А в Левокумском округе в комплексе "Левокумье" построена этнодеревня казаков-некрасовцев с этнографическим музеем.

Видим перспективы и в экологическом туризме. Здесь у нас свои новинки - не так давно в Андроповском округе появилась уникальная оленья ферма, сейчас там уже более 200 обитателей. Еще многое можно рассказать, но лучше меня это сделают турагентства - сегодня они готовы предложить отдыхающим на Ставрополье активности на самый разный вкус и кошелек.

Добавлю только, что в регионе принята Стратегия развития туризма до 2035 года, действует государственная программа Ставропольская края "Туристско-рекреационный комплекс". Упор в них делается на развитие этих и новых направлений отдыха. Мы будем их поддерживать, в том числе развивая необходимую инфраструктуру.

Впрочем, уже сейчас выбор Ставрополья для отпуска гарантирует море позитива, хорошее настроение и яркие впечатления. Приезжайте, мы всегда вам рады!