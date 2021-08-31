В КБР местный житель открыл музей древностей и проводит палеоэкскурсии

На берегу нижнего Голубого озера, уникального памятника природы Кабардино-Балкарии, недавно открылся необычный музей-магазин древних окаменелостей. Создал его палеонтолог-любитель Арсен Башиев, который вот уже семь лет занимается изучением следов прошлых геологических эпох. Его коллекция насчитывает более пятисот экземпляров, представляющих собой примерно пятьдесят видов доисторических морских организмов. Все они найдены в горах республики. Для любознательных туристов он организует еще и палеоэкспедиции.

Небольшой музей разместился на втором этаже одного из кафе. Входной билет стоит 100 рублей. Учитывая, что экспозиция действует только с мая, у Башиева немного посетителей. Каждый гость может не просто послушать рассказ хозяина редкостей, но и потрогать их руками. А приглянувшиеся сувениры - небольшие кусочки породы с включениями доисторических организмов - люди охотно покупают и увозят с собой.

- Я несколько раз обращался в администрацию Черекского района с просьбой выделить мне участок земли у Голубого озера, где я мог бы построить здание, но постоянно получал отказы, - говорит Арсен Башиев. - Это место - жемчужина Кабардино-Балкарии, и к тому же в его окрестностях сосредоточены различные окаменелости, поэтому считаю, что оно достойно того, чтобы создать здесь хороший палеопарк. Есть идея оформить грантовый проект, надеюсь, со временем все получится.

По его словам, окаменелости - один из самых популярных товаров для туристов, они пользуются неизменным спросом. Недорогие экземпляры в форме подвесок можно купить за 500 рублей. А некоторые редкие находки, обработанные должным образом, стоят десятки тысяч рублей. Более того, такие экспонаты заинтересуют коллекционеров по всему миру.

Арсен родился и вырос в селе Бабугент, расположенном в 50 километрах от Нальчика. После школы он поступил в Северо-Кавказский госуниверситет искусств на факультет хореографии - оттачивал искусство кабардинских и балкарских танцев. Работал в Москве и Санкт-Петербурге, а затем вернулся домой, где вскоре загорелся новым увлечением - прикладной палеонтологией. Примерно 55 миллионов лет назад на месте нынешнего Кавказа был мезозойский океан Тетис, а следовательно, в земле сохранилось множество следов жизни древних морских обитателей.

Окаменелости древних животных - один из самых популярных товаров для туристов. Они пользуются неизменным спросом. Недорогие экземпляры в форме подвесок можно купить за 500 рублей

- Сейчас о танцах даже не вспоминаю, - заключает он без тени сожаления. - Аммониты я видел и раньше - в коллекциях знакомых, но на свою первую находку наткнулся случайно. Во время прогулки вдоль реки мне на глаза попался камень в форме улитки. Стало любопытно, взял домой. Находка оказалась дешайеситом - весьма распространенным в здешних местах аммонитом возрастом 120-125 миллионов лет. До сих пор его храню, несмотря на то, что есть и другие экземпляры.

Технология поиска вросших в грунт останков древних животных любитель-палеонтолог держит в секрете. Такие популярные места, как русла больших рек, давно обследованы, и найти там вряд ли что-то удастся. Поэтому Арсен с братьями обычно отправляется в удаленные уголки Черекского района. Чаще всего весной и осенью. Спиральная раковина аммонита может встретиться на дне заросшей леском балке, в ложбине ручья, карьере. Однако найти ее - полдела, куда сложнее изъять окаменелость, которая того и гляди развалится. Как-то раз Арсен четыре километра тащил на себе аммонит весом 47 килограммов. Всего в породе было восемь раковин, однако в пути камень раскололся на две части.

- В интернете нет информации о том, как правильно отделять окаменелость от окружающей породы, - говорит он. - Другие любители предпочитают не делиться своими секретами. Пришлось учиться всему методом проб и ошибок. Позже показал свой способ еще одному человеку. В работе использую специальные инструменты. К примеру, крепкие валуны раскалываю с помощью молотка и острого зубила.

В определении возраста и вида образцов молодому человеку помогают специалисты и такие же, как он, увлеченные люди. Признается, что, благодаря интернету, профессиональные контакты завязались не только в России, но и за рубежом. В коллекции Башиева собраны аммониты, белемниты (отряд вымерших головоногих моллюсков, внешне похожих на кальмаров, но только с внутренней раковиной), наутилусы (кстати, эти моллюски до сих пор обитают в Тихом и Индийском океанах) и септарии - одна из редких разновидностей минерала в осадочных породах, с трещинами или кварцевыми прожилками внутри, образующими прихотливый узор. Последний камень, по мнению Арсена, незаслуженно обделен вниманием палеонтологов, хотя своей экзотичностью превосходит те же аммониты. В своем блоге в инстаграме Арсен регулярно знакомит подписчиков с живописными образцами черепашьего камня в разрезе: где-то прожилки ярко-золотистого цвета, а где-то красно-медового. Социальная сеть для него - основная площадка продаж.

- С годами пришел опыт, и теперь уже мечтаю отыскать действительно редкие вещи. К примеру, окаменелые фрагменты ихтиозавра, вернее, его полный скелет, - делится планами палеонтолог-любитель. - Предполагается, что и на территории Кабардино-Балкарии водились эти животные, сходные с дельфинами. Но пока подтверждений этому нет. Также у меня в коллекции хранятся фрагменты стебля морской лилии - а вот целый организм пока не нашел. Думаю, все впереди.

Вот уже несколько лет Арсен Башиев организует однодневные походы за окаменелостями для туристов. Группы набирает небольшие - до четырех человек, чтобы уделить внимание каждому. Стоимость тура составляет 7,5 тысячи рублей - в эту сумму входит заброска от Голубого озера к месту старта маршрута, поиск древностей, обед - настоящий кавказский шашлык - и, конечно, гарантированные находки. Основные участники туров - жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской области, Краснодарского края. И, как заключает Арсен, многим эти экскурсии помогают открыть Северный Кавказ с новой стороны.

Кстати

В Дагестане пчеловод и палеонтолог-любитель Омар Хаписов в 2016 году обнаружил окаменевшего ихтиозавра возрастом около ста миллионов лет. У животного отлично сохранились голова, 24 позвонка, грудные кости и передние ласты. Отсутствуют только задние конечности и хвостовая часть. Всего же в длину этот экземпляр был около пяти метров. Находка стала поистине сенсационной - это первый ихтиозавр на территории России в практически идеальном состоянии. Теперь останки можно увидеть в частном музее Омара Хаписова в его родном селе Нижние Чугли.