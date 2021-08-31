В КБР местный житель открыл музей древностей и проводит палеоэкскурсии

Небольшой музей разместился на втором этаже одного из кафе. Входной билет стоит 100 рублей. Учитывая, что экспозиция действует только с мая, у Башиева немного посетителей. Каждый гость может не просто послушать рассказ хозяина редкостей, но и потрогать их руками. А приглянувшиеся сувениры - небольшие кусочки породы с включениями доисторических организмов - люди охотно покупают и увозят с собой.
- Я несколько раз обращался в администрацию Черекского района с просьбой выделить мне участок земли у Голубого озера, где я мог бы построить здание, но постоянно получал отказы, - говорит Арсен Башиев. - Это место - жемчужина Кабардино-Балкарии, и к тому же в его окрестностях сосредоточены различные окаменелости, поэтому считаю, что оно достойно того, чтобы создать здесь хороший палеопарк. Есть идея оформить грантовый проект, надеюсь, со временем все получится.
По его словам, окаменелости - один из самых популярных товаров для туристов, они пользуются неизменным спросом. Недорогие экземпляры в форме подвесок можно купить за 500 рублей. А некоторые редкие находки, обработанные должным образом, стоят десятки тысяч рублей. Более того, такие экспонаты заинтересуют коллекционеров по всему миру.
Арсен родился и вырос в селе Бабугент, расположенном в 50 километрах от Нальчика. После школы он поступил в Северо-Кавказский госуниверситет искусств на факультет хореографии - оттачивал искусство кабардинских и балкарских танцев. Работал в Москве и Санкт-Петербурге, а затем вернулся домой, где вскоре загорелся новым увлечением - прикладной палеонтологией. Примерно 55 миллионов лет назад на месте нынешнего Кавказа был мезозойский океан Тетис, а следовательно, в земле сохранилось множество следов жизни древних морских обитателей.
- Сейчас о танцах даже не вспоминаю, - заключает он без тени сожаления. - Аммониты я видел и раньше - в коллекциях знакомых, но на свою первую находку наткнулся случайно. Во время прогулки вдоль реки мне на глаза попался камень в форме улитки. Стало любопытно, взял домой. Находка оказалась дешайеситом - весьма распространенным в здешних местах аммонитом возрастом 120-125 миллионов лет. До сих пор его храню, несмотря на то, что есть и другие экземпляры.
Технология поиска вросших в грунт останков древних животных любитель-палеонтолог держит в секрете. Такие популярные места, как русла больших рек, давно обследованы, и найти там вряд ли что-то удастся. Поэтому Арсен с братьями обычно отправляется в удаленные уголки Черекского района. Чаще всего весной и осенью. Спиральная раковина аммонита может встретиться на дне заросшей леском балке, в ложбине ручья, карьере. Однако найти ее - полдела, куда сложнее изъять окаменелость, которая того и гляди развалится. Как-то раз Арсен четыре километра тащил на себе аммонит весом 47 килограммов. Всего в породе было восемь раковин, однако в пути камень раскололся на две части.
- В интернете нет информации о том, как правильно отделять окаменелость от окружающей породы, - говорит он. - Другие любители предпочитают не делиться своими секретами. Пришлось учиться всему методом проб и ошибок. Позже показал свой способ еще одному человеку. В работе использую специальные инструменты. К примеру, крепкие валуны раскалываю с помощью молотка и острого зубила.
В определении возраста и вида образцов молодому человеку помогают специалисты и такие же, как он, увлеченные люди. Признается, что, благодаря интернету, профессиональные контакты завязались не только в России, но и за рубежом. В коллекции Башиева собраны аммониты, белемниты (отряд вымерших головоногих моллюсков, внешне похожих на кальмаров, но только с внутренней раковиной), наутилусы (кстати, эти моллюски до сих пор обитают в Тихом и Индийском океанах) и септарии - одна из редких разновидностей минерала в осадочных породах, с трещинами или кварцевыми прожилками внутри, образующими прихотливый узор. Последний камень, по мнению Арсена, незаслуженно обделен вниманием палеонтологов, хотя своей экзотичностью превосходит те же аммониты. В своем блоге в инстаграме Арсен регулярно знакомит подписчиков с живописными образцами черепашьего камня в разрезе: где-то прожилки ярко-золотистого цвета, а где-то красно-медового. Социальная сеть для него - основная площадка продаж.
- С годами пришел опыт, и теперь уже мечтаю отыскать действительно редкие вещи. К примеру, окаменелые фрагменты ихтиозавра, вернее, его полный скелет, - делится планами палеонтолог-любитель. - Предполагается, что и на территории Кабардино-Балкарии водились эти животные, сходные с дельфинами. Но пока подтверждений этому нет. Также у меня в коллекции хранятся фрагменты стебля морской лилии - а вот целый организм пока не нашел. Думаю, все впереди.
Вот уже несколько лет Арсен Башиев организует однодневные походы за окаменелостями для туристов. Группы набирает небольшие - до четырех человек, чтобы уделить внимание каждому. Стоимость тура составляет 7,5 тысячи рублей - в эту сумму входит заброска от Голубого озера к месту старта маршрута, поиск древностей, обед - настоящий кавказский шашлык - и, конечно, гарантированные находки. Основные участники туров - жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской области, Краснодарского края. И, как заключает Арсен, многим эти экскурсии помогают открыть Северный Кавказ с новой стороны.
Кстати
В Дагестане пчеловод и палеонтолог-любитель Омар Хаписов в 2016 году обнаружил окаменевшего ихтиозавра возрастом около ста миллионов лет. У животного отлично сохранились голова, 24 позвонка, грудные кости и передние ласты. Отсутствуют только задние конечности и хвостовая часть. Всего же в длину этот экземпляр был около пяти метров. Находка стала поистине сенсационной - это первый ихтиозавр на территории России в практически идеальном состоянии. Теперь останки можно увидеть в частном музее Омара Хаписова в его родном селе Нижние Чугли.