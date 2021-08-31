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31.08.2021 10:08
Рубрика: Происшествия

Группа туристов попала под лавину на горе Казбек

Текст: Михаил Сухарев (Северная Осетия)
Фото: Антон Подгайко/РИА Новости Фото: Антон Подгайко/РИА Новости
Фото: Антон Подгайко/РИА Новости

На горе Казбек в Северной Осетии на туристов сошла лавина. Сколько человек в этой группе пока неизвестно. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике, о происшествии сегодня сообщил очевидец, который смог спасти из-под снега одну из альпинисток.

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- По предварительной информации группа альпинистов, попавшая под лавину, поднималась со стороны Грузии, точное количество человек неизвестно. Ожидается прибытие вертолета МЧС России для оказания помощи пострадавшим, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Маршрут тургруппы проходил по нейтральной территории на границе России и Грузии. Пока не решено, спасатели какой страны отправятся на помощь потерпевшим.

Очевидец происшествия свой маршрут зарегистрировал в МЧС, поэтому спасатели точно знают где он находится. У спасенной женщины по предварительным данным перелом ноги, поэтому потребуется ее эвакуация. О судьбе остальных членов группы, попавшей под лавину, пока ничего не известно.

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