В Ставрополе благоустройство пруда не могут закончить из-за нарушений

В Ставрополе Комсомольский пруд вот уже три года не могут окончательно ввести в эксплуатацию, хотя на строительные работы потратили около полумиллиарда рублей. Проект, ставший одним из самых грандиозных за последнее время в городе, превратился в долгострой.

Комсомольский пруд - единственное место в краевой столице, где летом официально разрешено купаться. К тому же в Ставрополе нет крупных озер и рек, поэтому прогуляться у воды горожане могут только здесь. В реконструкции территория нуждалась давно - озеро окружала узкая асфальтированная дорожка, а на берегу было несколько десятков старых деревянных лежаков, простенькие спортивные площадки и скамейки.

В 2019 году территорию вокруг водоема и соседнего Пионерского пруда решили благоустроить. На реализацию проекта администрация выделила 450 миллионов рублей. Жителям города показывали красивые картинки: вот каким станет в скором времени Комсомольский пруд. Завершить все работы должны были в конце 2020 года, но стройка там продолжается до сих пор.

Когда подошел срок показывать горожанам не картинки, а результат, выяснилось, что работы подрядчик выполнил некачественно. Недавно уложенная плитка сползла вниз по склону, а некоторые зоны отдыха превратились в болото. Хотя в декабре 2020 года участок официально был сдан в эксплуатацию, вокруг озера по сей день непрерывно работает техника, натянуты заградительные ленты. В середине августа объекты благоустройства в северной части озера и вовсе смыло сильным ливнем. В итоге ситуацией заинтересовалась прокуратура Октябрьского района Ставрополя.

"Нарушена работоспособность системы видеонаблюдения, системы освещения, имеются провалы, просадки и расстыковки плиточного и резинового покрытий на территории Комсомольского пруда", - заявили в прокуратуре.

Администрация объяснила, что болото в песочнице образовалось из-за автополива газона

Было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств. По мнению надзорного ведомства, проблемы с Комсомольским прудом начались из-за того, что подрядчик не уплотнил должны образом грунт. В документах он указал, что работы проведены, и на счет организации из городского бюджета поступило около 1,9 миллиона рублей.

В администрации Ставрополя проблемы с благоустройством водоема объясняют сложным рельефом местности и обилием влаги из-за снежной зимы.

- Комсомольское озеро находится в низине города, в пойме реки Ташлы. Поэтому все поверхностные воды (также подземные, дренажные) с центральных улиц Ставрополя попадают сюда. Рядом с прудом по трубе и течет река, в нее попадает огромное количество стоков со всех прилегающих территорий. В последние семь-десять лет, в том числе в период проектирования, у нас были достаточно сухие зимы и засушливые летние месяцы, - объяснил заместитель главы Ставрополя, руководитель комитета городского хозяйства Иван Скорняков.

По словам чиновника, сейчас в администрации разбираются, была ли ошибка в проектировании или причина в чем-то другом. Власти хотят заключить новый контракт на гидрологические изыскания, чтобы специалисты выяснили, на какой глубине текут грунтовые воды.

- Сейчас, когда объявлен купальный сезон и пруд посещает большое количество людей, мы не хотим им мешать. Работы начнем в межсезонье - в сентябре и октябре, - подчеркнул Скорняков.

Тем временем брусчатку по гарантийным обязательствам перекладывает подрядчик. Но и тут произошел казус: руководитель компании оказался под следствием. Если предприятие разорится, в дальнейшем работы лягут на плечи администрации, а деньги придется брать из городского бюджета. Гарантийный срок между тем составляет 60 месяцев, из которых прошло только около 20.

Также в администрации Ставрополя объяснили, почему образовалось болото в детской зоне. Все из-за нового газона и автополива. Вода просачивается ниже по склону и затапливает песочницу.

"Проектировщик, который занимался благоустройством, пообещал разработать дренажную систему вокруг детской зоны. Когда трава на газоне пустит корни, автополив будет работать меньше и та-ких подтоплений не станет", - пообещали в администрации Ставрополя.

У строителей другое мнение. Они считают, что из-за участия администрации в федеральной программе поджимали сроки, в результате чего не соблюдалась технология строительства. К примеру, плитку на озере положили сразу после того, как спрятали реку Ташлу в трубу под землей и утрамбовали сверху грунтом. Потому плитка долго не продержалась.

Подтверждается это и сообщениями городских властей и депутатов. Например, уже после начала реконструкции пруда администрация заявила, что будет вносить корректировки в проект с учетом мнения горожан.

- Это рабочий процесс. Мы все проекты благоустройства Ставрополя обсуждаем с населением, - заявлял зампред думы Ставрополя Геннадий Тищенко.

Но эксперты говорят, что поправки нужно вносить прежде, чем приступать к строительству. Когда закончатся все работы на Комсомольском пруду - пока никто сказать не может. Неизвестна и сумма, которую придется чиновникам направить из бюджета на устранение всех проблем. .

Комментарий

Станислав Киреев, урбанист, руководитель АНО "Города за здравый смысл":

- Мы смотрели всю проектную документацию еще до того, как началось строительство. Проекта реконструкции или благоустройства Комсомольского озера на сайте госзакупок не было. Выходит, что были просчитаны общие объемы работ, а не конкретные механизмы строительства. Условно столько-то квадратных метров плитки, столько-то кубометров песка и так далее. Вполне вероятно, что при подготовке аукциона уже были допущены ошибки, когда не учли те или иные виды работ. Из-за ошибок в проектировании и возникла вся эта ситуация. Некоторых решений мы вообще не поняли. Например, зачем экоплитка с дырками. Ее используют для автомобильных парковок, но здесь ею выложили дорожки для пешеходов, тем самым лишили людей с колясками и инвалидов возможности по ней передвигаться. Нам долго рассказывали, что она со временем выровняется, но за два года этого так и не произошло.