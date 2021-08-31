Власти разработают концепцию автотрассы из Кавминвод в Сочи

На Ставрополье вновь заговорили о трассе, которая соединит курорты Северного Кавказа и Черноморского побережья. Предварительный план строительства представил губернатор края Владимир Владимиров президенту РФ Владимиру Путину. Дорога, в случае реализации проекта, могла бы вдвое сократить время пути из Кисловодска в Сочи.

Глава Ставрополья заявил, что предварительная стоимость дороги оценивается в 91-97 миллиардов рублей. Если ее построят, туристы после санаторно-курортного лечения в городах Кавказских Минеральных Вод смогут отправиться на курорты Эльбрус, Архыз и Домбай или поехать на Черноморское побережье и побывать в Сочи. Такой маршрут будет гораздо короче нынешнего.

Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин после поездки в Ставропольский край поручил проработать варианты трассы, которая бы соединяла Северо-Кавказский и Черноморский туристические кластеры.

Как говорится в сообщении на сайте правительства РФ, концепцией займутся федеральные ведомства - минтранс, минэкономразвития, минприроды, минфин совместно с представителями региональных администраций. Кроме вариантов маршрутов они определят предварительную стоимость проекта, источники финансирования, эффекты от реализации, а также возможность государственно-частного партнерства в этом инвестиционном проекте. Предоставят результаты работы чиновники до 15 сентября 2021 года.

- Дополнительная трасса позволит сократить путь до причерноморских и северокавказских курортов, откроет новые возможности для регионального и международного туризма в СКФО и на юге страны, - заявил корреспонденту "РГ" директор Северо-Кавказского института - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Азамат Тлисов. - Один из главных сдерживающих факторов - отсутствие логистики. Проблема решится с появлением трассы Кисловодск - Адлер. Рядом - курорты КЧР (Домбай и Архыз) и Красная Поляна, Сочи, а также горы и бальнеологический кластер Кавказских Минеральных Вод.

Дорога, в случае реализации проекта, могла бы вдвое сократить путь из Кисловодска в Сочи

Причем все эти места отдыха - круглогодичные. Перемещение с одного курорта на другой - международная практика, дающая возможность разнообразить путешествие. Поэтому любые инвестиции, которые потребуются, чтобы проложить эту трассу, окупятся в долгосрочной перспективе, считает Тлисов. Кумулятивный эффект от созданной инфраструктуры подстегнет развитие малого и среднего бизнеса, привлечет отельеров. Возможно, эти локации станут более привлекательными и для международных инвесторов.

- Такие примеры на Кавказе уже есть, - отмечает Тлисов. - Кавминводы заинтересовали бизнесменов нескольких стран, владельцев сетевых отелей. Государство готово поддержать их проекты. А затраты на данном этапе может компенсировать только государство либо институты развития при поддержке правительства.

О трассе, соединяющей северокавказские горнолыжные и черноморские морские курорты, говорят уже давно. Еще в 1961 году был разработан проект автомобильной дороги Черкесск - Адлер, так и оставшийся на бумаге. И только в 2003-м появилось сразу девять вариантов прокладки трассы через Главный Кавказский хребет. Специалистам самым перспективным представлялось строительство трассы протяженностью 280 километров через перевал Загедан, озеро Кардывач и поселок Красная Поляна, на что требовалось около 20 миллиардов рублей. Однако Росприроднадзор воспротивился проведению работ на территории Кавказского заповедника и Сочинского нацпарка, и проект был заморожен.

Новый вариант появился четыре с половиной года назад. Власти Карачаево-Черкесии предложили проект магистрали протяженностью около 273 километров. В состав новой трассы предполагалось включить участки федеральных дорог А-155 и А-156, а также 14-километровый участок Архыз - Лунная Поляна - гора Дукка и его продолжение длиной 22 километра в направлении населенного пункта Пхия. Правда, этот путь является хоть и самым коротким, но одновременно самым дорогостоящим и технически сложным. Проект предусматривает прокладку двух тоннелей общей протяженностью 12 километров в непростых гидрологических и сейсмических условиях.

Параллельно минтранс Ставропольского края подготовил проект новой трассы из Кисловодска в Адлер протяженностью 334 километра (сейчас путь по дорогам "Кавказ" и "Дон" равен 770 километрам), 68 процентов трассы пройдет по территории Карачаево-Черкесии. Построить придется 103 километра, а реконструировать - 159. Проектом также предусмотрена прокладка двух тоннелей длиной 7,6 и 5,1 километра, что позволит значительно сократить время в пути и исключить серпантины. Вся дорога будет второй технической категории, что подразумевает четырехполосное движение: по две полосы в каждую сторону.

По подсчетам, экономия на перевозке одного человека составит в среднем 1,5 тысячи рублей. Срок строительства - три года, срок окупаемости - 12 лет, реализовать проект предлагается в форме государственно-частного партнерства. Часть дороги, около 95 километров, будет платной. Проект предусматривает проезд по трассе до 12 тысяч машин в сутки.

По итогам предварительной проработки в 2018 году самыми перспективными определены следующие маршруты: Пятигорск - Кисловодск - Карачаевск - Зеленчукская - Псемен - Красная Поляна - Адлер и Пятигорск - Черкесск - Зеленчукская - Псемен - Красная Поляна - Адлер. На каком варианте остановятся федеральные ведомства и каковы будут сроки реализации стратегического для региона проекта, станет известно уже в ближайшее время.

Комментарий

Наталья Косьмина, председатель правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг":

- Трассу, позволяющую объединить курорты Ставрополья с горнолыжными курортами Эльбруса, Архыза, Домбая и Черноморским побережьем, планировали построить еще во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. По крайней мере, тогда шли об этом разговоры. Такая дорога нужна, потому что сейчас ей нет достойной альтернативы. Для любителей горнолыжного отдыха это станет настоящим подарком. Ведь Красная Поляна и Приэльбрусье отличаются и географией, и сложностью горнолыжных трасс. Причем горные курорты уже стали круглогодичными. В Красной Поляне есть казино, которое притягивает туристов со всего мира. После насыщенной программы отдыха в Сочи гости могут отправиться в Приэльбрусье, открыть для себя другие красоты.

Подготовила Ирина Белова