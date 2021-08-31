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31.08.2021 12:15

Арктические регионы готовятся к учениям по защите от ЧС

Текст: Марина Ледяева
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 197(8548)
В семи арктических регионах 7 и 8 сентября впервые пройдут масштабные межведомственные опытно-исследовательские учения по защите северных территорий от чрезвычайных ситуаций. В СЗФО они затронут Архангельскую и Мурманскую области, Республику Коми и Ненецкий автономный округ.

- Это будут не классические учения, на которых спасатели просто прибывают на место и разворачивают свои силы и средства, - пояснил директор департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Александр Бондар. - В ходе этих опытно-исследовательских учений будут поставлены конкретные научные задачи, которые мы постараемся решить, в том числе с помощью новых технологий. Например, в Дудинке будем использовать лазер, разработанный Росатомом, для безопасного вскрытия загоревшегося резервуара с нефтью и тушения пожара. Такую задачу в мире еще никто не решал.

Пять регионов СЗФО округа включили в программу "Арктический гектар"

Двенадцать вводных для предстоящих учений во многом подсказаны самой жизнью. К примеру, в северных регионах участились разливы нефти, а пожары добрались уже до тундры - эти ситуации будут отработаны в числе прочих. По сценарию учений в Архангельске произойдет разлив нефтепродуктов в акватории морского порта. В Мурманске случится авария на иностранном пассажирском судне. Куда доставить 2500 граждан других стран, которые не имеют виз и оказались на территории России в условиях ЧС? К решению этой задачи привлекут пограничную службу. При спасении пострадавших будет использоваться норвежский опыт "карусельной" эвакуации с морского судна.

Кроме того, в Мурманске проведут специальные работы на подводном объекте, представляющем потенциальную опасность.

- В западной части Арктики находится порядка 18 тысяч таких объектов, - отметил Александр Бондар. - На МЧС возложена функция их выявления, ликвидации опасности, анализа и контроля последствий. Сейчас создаются системы мониторинга потенциально опасных подводных объектов. Для этих целей запланировано строительство судна класса Arc5.

Важная вводная - эпизоотия, вызванная сибирской язвой, - будет отработана в НАО. Особенность предстоящих учений - участие различных министерств и ведомств, научно-исследовательских организаций, госкорпораций и хозяйствующих субъектов. Без взаимодействия всех сторон невозможно обеспечить комплексную безопасность Арктики, отмечают специалисты.

В арктических спасательных центрах через три года будет работать авиация

В Воркуте будут ликвидировать последствия возможной аварии на шахте. В Норильске поставят эксперимент с тушением 14-этажного здания больницы. Большую часть года в Арктике тяжело даже просто добыть воду, а на учениях ее придется поднимать на высоту. И все это - в условиях коронавирусной инфекции, когда больных надо эвакуировать по отдельности. Кстати, в эту же больницу, по сценарию, доставят пострадавших с зарубежного судна в Мурманске.

Насколько важно защитить уязвимую Арктику от разного рода опасностей, показало экологическое ЧП в Норильске, где в 2020 году произошел крупнейший разлив нефтепродуктов. После него был взят курс на предупреждение чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне и создание арктических комплексных аварийно-спасательных центров, на базе которых будет работать и авиация. Предполагается, что к 2024 году весь Северный морской путь и крупнейшие инфраструктурные проекты АЗ РФ будут охвачены спасательным авиатранспортом.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область СЗФО Карелия СЗФО Мурманская область СЗФО Ненецкий АО СЗФО Республика Коми

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