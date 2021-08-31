Главный синоптик Петербурга опроверг слухи об аномально холодном сентябре

Сентябрь в Петербурге не будет сильно отличаться от климатической нормы, ночных заморозков не ожидается. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, тем самым опровергнув муссирующиеся в Северной столице слухи о том, что начало осени в городе окажется аномально холодным.

По словам Колесова, с 1 по 5 сентября температура воздуха в Петербурге составит 10-15 градусов, ночью будет понижаться до 5-10 градусов. Далее начнется постепенное потепление, в отдельные дни воздух будет прогреваться до 18-20 градусов.

Будет ли в городе "бабье лето", главный синоптик пока сказать затрудняется. Дело в том, что "бабье лето" формируют антициклоны, а пока расчеты метеорологов показывают, что в сентябре город окажется во власти циклонов.

Для петербуржцев это означает, что в городе будут идти дожди. Но есть и плюсы. Дело в том, что при влажной теплой погоде хорошо растут грибы. В прошлом году, когда в сентябре было мало осадков, урожай подкачал. Однако прогноз погоды на сентябрь 2021 года пока позволяет надеяться на рекордное количество грибов.