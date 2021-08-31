Калининградские ученые оценили запасы морского окуня в море Ирмингера

Новости

Путин наградил орденами Мужества посмертно летчиков Ил-112В 13:30
В Краснодаре объяснили обустройство классов в коридоре школы 13:25
В Крыму на месяц продлили антиковидные ограничения 13:12
Путин может обсудить создание первого "миллионника" на Дальнем Востоке 13:06
Песков рассказал про защитные антитела Путина после прививки от COVID-19 13:04
ЕК: 70% взрослого населения Евросоюза полностью вакцинированы от COVID-19 13:03
Песков рассказал об ожиданиях от встречи Байдена с Зеленским 13:01
Путин и Лукашенко проведут пресс-конференцию в Москве 12:57
Задержан приезжий, отнявший у почтальона сумку с 670 тысячами рублей 12:57
РФПИ: Словакия использовала всю имеющуюся вакцину "Спутник V" 12:53
Суд в Финляндии не увидел преступления в демонстрации флагов со свастикой 12:48
Сенатор оценил идею разрешить продажу никотиновых пэков 12:44
В Подмосковье подешевел проезд в общественном транспорте 12:41
Столичный дептранс спрогнозировал очереди в кассы метро 1 сентября 12:40
Шесть артистов, ушедших с Дорониной, вернулись в труппу МХАТ. им Горького 12:38
Zoom заработал 1 млрд долларов за квартал 12:25
Лавров: США не допускают возможности настоящей войны с Россией 12:22
Лавров: Новый раунд переговоров РФ-США по стратстабильности пройдет в сентябре 12:14
Оперштаб: В Москве выявлено 1 162 новых случая COVID-19 12:01
Никола Влашич прокомментировал свой уход из ЦСКА 12:00
Банки не нашли нарушений Wildberries правил платежных систем 11:48
Из России выдворили 37 мигрантов за массовую драку в подмосковных Мытищах 11:39
Кабмин запустил официальный Telegram-канал "Правительство России" 11:34
Telegram установили более 1 млрд раз 11:34
В Москве все образовательные учреждения готовы к отопительному сезону 11:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по телевизору на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по телевизору на неделе с 30 августа по 5 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
31.08.2021 12:17

Калининградские ученые оценили запасы морского окуня в море Ирмингера

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 197(8548)
Калининградские ученые завершили в Атлантике исследования популяции одного из важных промысловых объектов - пелагического окуня-клювача. Международный совет по исследованию моря (ИКЕС) считает состояние запасов этой рыбы неудовлетворительным и рекомендует полный запрет промысла. Однако российские ученые с этим не согласны. Их выводы помогут сохранить российскую квоту на вылов клювача, которого потребители хорошо знают как морского окуня с красной чешуей и вкусным, плотным мясом.

В Калининград вернулось научно-исследовательское судно "Атлантида" Атлантического филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИРО), которое проводило международную тралово-акустическую съемку окуня-клювача в море Ирмингера на северо-западе Атлантического океана, между Гренландией и Исландией. Первыми промысловые скопления этой рыбы здесь обнаружили советские научно-поисковые суда в 1980 году. Через год начался отечественный промысел окуня, а затем к нашей стране присоединились и другие.

Фото: "Охотники за сиянием"/vk.com
В России начался сезон северного сияния

К началу 2000-х окуня добывали также суда Исландии, Евросоюза, Норвегии, Фарерских островов. В некоторые годы, по данным специалистов АтлантНИРО, здесь работало по 120-130 траулеров, а годовой вылов достигал 160-180 тысяч тонн. На долю России приходится порядка сорока процентов общего объема вылова, поэтому наша страна никогда не прекращала экспедиционных исследований в этой зоне, чтобы иметь основания отстаивать в ней интересы отечественного рыболовства.

Сейчас этот промысел регулируется Комиссией по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК) на основе оценок ИКЕС. Чтобы оценить рыбные запасы, в море Ирмингера ежегодно ведут исследования российские научные суда, а с 1996-го - также суда Исландии и Германии. Однако в 2018-м иностранные ученые от этих исследований отказались, и "Атлантида" работала в одиночку на всей акватории обитания клювача, в рыболовных зонах всех стран.

Калининградские специалисты установили, что наблюдается увеличение средних уловов окуня на глубинах менее 500 метров, хотя на большей глубине уловы сократились. Но поскольку российские ученые, в отличие от европейских, считают популяцию пелагического морского окуня единой, без разделения по акватории и глубинам, то в целом они констатируют отсутствие негативного тренда в динамике величины биомассы окуня. А оценки объемов допустимого улова окуня, выполненные в ИКЕС, считают заниженными. Такой же вывод был сделан и по результатам российской съемки 2018 года. Калининградские специалисты оценили текущий уровень объемов допустимого улова окуня-клювача в 61 тысячу тонн, а российская квота на вылов окуня в 2019-2021 годах сохранилась на уровне предыдущих лет.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

Главное сегодня

Путин и Лукашенко проведут пресс-конференцию в Москве
Песков рассказал про защитные антитела Путина после прививки от COVID-19
"Яндекс" полностью выкупит доли Uber в "Яндекс.Еде", "Лавке" и "Доставке"
За сутки в России подтверждено 17 813 случаев COVID-19 в 85 регионах
Из России выдворили 37 мигрантов за массовую драку в подмосковных Мытищах