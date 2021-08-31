Калининградские ученые оценили запасы морского окуня в море Ирмингера

Калининградские ученые завершили в Атлантике исследования популяции одного из важных промысловых объектов - пелагического окуня-клювача. Международный совет по исследованию моря (ИКЕС) считает состояние запасов этой рыбы неудовлетворительным и рекомендует полный запрет промысла. Однако российские ученые с этим не согласны. Их выводы помогут сохранить российскую квоту на вылов клювача, которого потребители хорошо знают как морского окуня с красной чешуей и вкусным, плотным мясом.

В Калининград вернулось научно-исследовательское судно "Атлантида" Атлантического филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИРО), которое проводило международную тралово-акустическую съемку окуня-клювача в море Ирмингера на северо-западе Атлантического океана, между Гренландией и Исландией. Первыми промысловые скопления этой рыбы здесь обнаружили советские научно-поисковые суда в 1980 году. Через год начался отечественный промысел окуня, а затем к нашей стране присоединились и другие.

К началу 2000-х окуня добывали также суда Исландии, Евросоюза, Норвегии, Фарерских островов. В некоторые годы, по данным специалистов АтлантНИРО, здесь работало по 120-130 траулеров, а годовой вылов достигал 160-180 тысяч тонн. На долю России приходится порядка сорока процентов общего объема вылова, поэтому наша страна никогда не прекращала экспедиционных исследований в этой зоне, чтобы иметь основания отстаивать в ней интересы отечественного рыболовства.

Сейчас этот промысел регулируется Комиссией по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК) на основе оценок ИКЕС. Чтобы оценить рыбные запасы, в море Ирмингера ежегодно ведут исследования российские научные суда, а с 1996-го - также суда Исландии и Германии. Однако в 2018-м иностранные ученые от этих исследований отказались, и "Атлантида" работала в одиночку на всей акватории обитания клювача, в рыболовных зонах всех стран.

Калининградские специалисты установили, что наблюдается увеличение средних уловов окуня на глубинах менее 500 метров, хотя на большей глубине уловы сократились. Но поскольку российские ученые, в отличие от европейских, считают популяцию пелагического морского окуня единой, без разделения по акватории и глубинам, то в целом они констатируют отсутствие негативного тренда в динамике величины биомассы окуня. А оценки объемов допустимого улова окуня, выполненные в ИКЕС, считают заниженными. Такой же вывод был сделан и по результатам российской съемки 2018 года. Калининградские специалисты оценили текущий уровень объемов допустимого улова окуня-клювача в 61 тысячу тонн, а российская квота на вылов окуня в 2019-2021 годах сохранилась на уровне предыдущих лет.