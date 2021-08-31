Благодаря железнодорожному транзиту Калининградская область закрепила за собой статус альтернативного коридора Нового Шелкового пути. Поезда из Китая в Европу через самый западный российский регион начали ходить по регулярным маршрутам в 2017 году, и с тех пор это направление развивается ускоренными темпами. В первом полугодии 2021-го объем калининградского контейнерного транзита приблизился к уровню всего прошлого года.

Росту транзитных перевозок способствует развитие мультимодальных маршрутов. Всего в прошлом году по инфраструктуре Калининградской железной дороги проследовали 47,5 тысячи ДФЭ (единица измерения равна объему, занимаемому стандартным двадцатифутовым контейнером). Это в 4,6 раза больше, чем в позапрошлом году. И если в 2019-м по мультимодальным маршрутам перевезли 180 ДФЭ, в 2020-м - уже 29,1 тысячи.

По итогам семи месяцев 2021 года общий объем калининградского контейнерного транзита составил 56,7 тысячи ДФЭ - в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период 2020-го. Из них в мультимодальном сообщении проследовали 46,9 тысячи контейнеров (в 6,7 раза больше, чем за семь месяцев прошлого года).

Вот как организованы транзитные железнодорожно-морские перевозки. Контейнеры из Поднебесной следуют в Калининградскую область по железной дороге. В самом западном российском регионе их перегружают на морские суда и направляют в европейские города. Общая продолжительность пути не превышает двух недель, а иногда и десяти дней. То есть железная дорога сокращает время доставки грузов в три-пять раз. Ведь исключительно по морю самые быстрые контейнеровозы идут из Китая в Европу полтора месяца, а иногда и два месяца.

Сейчас действуют два постоянных мультимодальных маршрута. Первый, берущий начало в китайском Сиане, связан с Калининградским морским торговым портом. Отсюда контейнеры отправляются в немецкий порт Росток, затем вновь встают на рельсы и по железной дороге следуют в Дуйсбург. В рамках второго маршрута груз из китайского Синьчжу через порт Балтийск направляется в Гамбург.

География мультимодальных перевозок расширяется. В начале этого года холдинг РЖД совместно с международным контейнерным оператором ОТЛК ЕРА, европейскими и китайскими партнерами организовал тестовые маршруты из Поднебесной через Калининградский морской торговый порт в Данию (Фредерисия), Норвегию (Осло) и Великобританию (Иммингем).

Согласно прогнозам ОТЛК ЕРА, к концу 2021-го объем калининградского контейнерного транзита достигнет 146 тысяч ДФЭ, превысив показатели 2020 года в три раза. Дальнейший ежегодный прирост оценивается примерно в 20 процентов (прогноз рассчитан до 2025 года). Здесь важно отметить, что потенциал для развития инфраструктуры у калининградского коридора Нового Шелкового пути есть, и он колоссальный.

Так, холдинг РЖД на полигоне Калининградской железной дороги (КЖД) реализует инвестиционный проект, расширяющий инфраструктурные возможности транспортно-логистического центра "Черняховск". Здесь обустраивают новый контейнерный терминал. Уже заработал мощный козловой кран с пролетом под четыре погрузочно-выгрузочных пути. Он обслуживает как европейскую железнодорожную колею шириной 1435 миллиметров, так и стандартную российскую колею шириной 1520 миллиметров (Калининградская область располагает двумя колеями, что уникально для российского региона). По итогам реализации проекта перегрузочная способность ТЛЦ "Черняховск" увеличится в полтора раза - с 300 тысяч до 450 тысяч ДФЭ в год.

Еще один перспективный проект - создание в Черняховске транспортно-логистического хаба, перераспределяющего грузы по конкретным маршрутам для адресной доставки получателям. Предусмотрено, разумеется, и развитие железнодорожно-морских перевозок на базе ТЛЦ.

Развиваются и исключительно сухопутные перевозки. В июле 2021 года из Черняховска уже отправился первый поезд с торфом в итальянский Милан. Также железнодорожники и ОТЛК ЕРА намерены запустить до конца этого года регулярный контейнерный поезд из Китая в Европу с использованием обновленной инфраструктуры ТЛЦ "Черняховск". Кроме того, в рамках инвестпроекта обустраивают другой транспортно-логистический центр КЖД на станции Дзержинская-Новая в Калининграде.

Даже если конкурирующие транспортные коридоры также начнут наращивать свою инфраструктуру, маршрут из Китая в Европу, пролегающий через Калининградскую область, безусловно, останется в числе самых эффективных. Помимо уникального географического положения и активно развивающихся логистических мощностей, следует учитывать нематериальные ресурсы калининградского транспортного узла.

Административные вопросы здесь решаются в кратчайшие сроки, ведь КЖД и правительство Калининградской области давно и конструктивно взаимодействуют, создавая принципиально новые возможности для развития транспортного потенциала региона. Не менее важны организационные и административные ресурсы РЖД, благодаря которым поезда из Китая в Калининград "летят" через всю Россию без заминок, проходя границу за считаные часы. Еще один важный нематериальный фактор - опыт, который накопили калининградские железнодорожники. Для профессионалов, которые десятилетиями живут и работают в транзитном регионе, нерешаемых транспортно-логистических задач нет.

О важности калининградского коридора Нового Шелкового пути говорят и европейские партнеры. Как сообщает одна из крупнейших ежедневных газет Германии S?ddeutsche Zeitung со ссылкой на гендиректора порта Росток Гернота Теша, транспортировка контейнеров из Китая в Европу через Калининград оказала позитивное влияние на работу морских ворот в период пандемии. Первую половину 2021 года порт Росток и вовсе завершил с рекордным объемом грузооборота. Как сообщил Гернот Теш, с января по конец июня через причал перевалили 14,4 миллиона тонн грузов. Это на 1,7 миллиона, или на 13 процентов, больше, чем за аналогичный период прошлого года. В первой половине 2019 года, предшествовавшего пандемии, показатель составил 13,3 миллиона тонн.

Сейчас калининградская и немецкая стороны обсуждают возможность запуска парома из Балтийска в немецкий порт Мукран. Речь идет о ранее существовавшей линии, закрытой несколько лет назад. Если паромные перевозки из Калининградской области в Германию возобновят, это даст дополнительный толчок для развития калининградского мультимодального транзитного коридора.

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