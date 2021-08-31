Названы города России с самыми довольными жизнью жителями

Финансовый университет при Правительстве РФ оценил уровень удовлетворенности жизнью среди населения крупных и средних городов страны.

Это показатель определялся в ходе социологического исследования (результаты исследования имеются в распоряжении "Российской газеты") в городах с населением более 250 тысяч человек. Респондентов спрашивали, довольны ли они в целом своей жизнью или есть нерешенные проблемы.

Исследование показало, что сегодня в крупных и средних городах доля тех, кто полностью или в основном доволен жизнью, составляет 79%. Их доля остается практически неизменной на протяжении всего 2021 года.

Самый высокий уровень удовлетворенности своей жизнью в августе отмечен в Санкт-Петербурге, Мурманске, Москве, Петрозаводске и Калуге. Хуже всего настроение населения оказались в таких крупных городах, как Якутск, Чита, Владивосток, Хабаровск и Улан-Удэ. В августе доля семей, озабоченных теми или иными серьезными проблемами (в основном это проблемы со здоровьем, с трудоустройством и с сохранением уровня жизни семьи), составила 27% от общего числа опрошенных. Это на 10% больше, чем в "доковидных" 3 и 4 кварталах 2019 года.

К числу городов, у жителей которых имеется множество нерешенных проблем, относятся Улан-Удэ, Чита, Якутск, Астрахань, Стерлитамак. Меньше всего проблем у тех, кто проживает в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Грозном и Мурманске.