Патрушев рассказал о новой системе подготовки инженеров в России

Создание в России опорных вузов по обучению инженеров для судо- и авиастроительной областей идет медленно. Есть проблемы и в выполнении указания президента России о повышении качества подготовки кадров инженеров-судостроителей для Дальнего Востока.

Об этом во вторник в Санкт-Петербурге заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете - знаменитой "Корабелке" - Патрушев провел совещание по вопросам подготовки инженерных кадров для судостроения и авиастроения.

"Вынужден констатировать, что затягивается выполнение решения оперативного совещания Совета безопасности России о создании на базе "Корабелки" и Московского авиационного института "опорных" университетов в области судостроения и авиастроения, а реализация этого пункта в рамках программы стратегического академического лидерства ("Приоритет-2030") до настоящего времени не завершена", - заявил Патрушев .

Кроме того, по его словам, имеются проблемы в реализации указания главы государства о повышении качества подготовки кадров в Приморском крае для судостроительных предприятий Дальневосточного региона. Также, как отметил секретарь Совбеза, до сих пор не решен вопрос финансирования создания инновационного научно-технологического центра "Приморская долина".

Патрушев напомнил участникам совещания, что основная цель создания ИНТЦ "Приморская долина" - радикальное снижение себестоимости добычи углеводородов на шельфе за счет роботизации и цифровизации всех процессов. Предполагается, что разработка отечественных беспилотных технологий морского транспорта потребует оснащения новейшей аппаратурой, что создаст потребность в продукции российских предприятий электроники и оптоэлектроники. База в Приморске должна сыграть роль объединяющего полигона, на котором будут тестироваться и отрабатываться не только технологии робототехники и искусственного интеллекта, но и компонентная база.

Отдельное внимание на совещании было уделено повышению качества подготовки кадров в Приморском крае для судостроительных предприятий Дальнего Востока. В частности, был сделан акцент на подготовке по программам "Кораблестроение и техническая эксплуатация судов", "Проектирование, конструкция и техническая эксплуатация судов и объектов океанотехники", "Проектирование сварных судовых конструкций" в Дальневосточном федеральном университете. Обсуждены дальнейшие перспективы обучения по специальности "Лазерные и аддитивные технологии в авиастроении" в Уфимском университете.

Молодые инженеры будут решать задачу радикального снижения цены добычи нефти на шельфе

Подняты также вопросы повышения интереса школьников к ранней профессиональной ориентации в судостроительной и авиастроительной деятельности и создания в общеобразовательных школах инженерных классов. Разработаны программы сквозного обучения "Оптика лазеров", "Морская робототехника", "Экономика управления". Планируется открытие классов по профилям: "Беспилотные летательные аппараты и авиамоделирование", "Космическая робототехника и ракетомоделирование", "Технология машиностроения". В целом на предстоящий учебный год, по словам Патрушева, "Корабелке" "предстоит мобилизовать свои усилия на решении нескольких ключевых задач". По его словам, от университета требуется сохранить свое лидерство как ведущего вуза РФ в области судостроения и аддитивных технологий.