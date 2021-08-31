Патрушев рассказал о новой системе подготовки инженеров в России

Новости

В РФ запретили госзакупки некоторых видов импортной техники 21:06
За две недели снизились цены на овощную продукцию в стране 21:04
"Аэрофлот" и S7 раскрыли стоимость перелета на курорты Египта 20:42
Посольство РФ в КНР выразило соболезнование в связи со смертью Всеволода Овчинникова 20:26
Чернышенко объяснил, как получить виртуальную "Пушкинскую карту" 20:23
Умер актер Владислав Зайченко 20:03
На ВЭФ впервые представят человекоподобного робота производства РФ 19:41
"Босс-молокосос 2" опять возглавил российский прокат 19:39
Клубы РПЛ поддержали изменение лимита на легионеров 19:29
В Пулково перепутали гробы с телами умерших женщин 19:13
Проценко рассказал, от чего будет зависеть ситуация с COVID-19 осенью 19:12
Психолог: Почему нужно отдавать ребенка в 2,2 года в сад 19:12
Трейлер: "КиноПоиск" выпустит документалку о хоккейном уральском дерби 19:05
Моргенштерн опубликовал первые кадры со своей свадьбы 18:54
Столица Болгарии рискует остаться без отопления из-за требований ЕС 18:47
В Пскове у пациента диагностировали малярийную инфекцию 18:41
На Дону троих сотрудников ГИБДД обвинили в превышении полномочий 18:34
"Газпром": Пусконаладка на первой нитке «Северного потока-2» завершается 18:30
Стало известно, как пройдет 1 сентября в столичных школах 18:30
В РФ запустят проекты по развитию электронной промышленности 18:12
Вышли три новых тизера "Шан-Чи и легенды десяти колец" 18:08
Названа дата первого листопада в Москве 18:03
Мурашко назвал симптомы "долгого ковида" и его длительность 17:56
Приставы проверили бухгалтерии в компаниях, где работают алиментщики 17:39
"Аэрофлот" начал продавать билеты на курорты Египта 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
31.08.2021 19:33
Рубрика: Власть

Патрушев рассказал о новой системе подготовки инженеров в России

Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(8549)
Создание в России опорных вузов по обучению инженеров для судо- и авиастроительной областей идет медленно. Есть проблемы и в выполнении указания президента России о повышении качества подготовки кадров инженеров-судостроителей для Дальнего Востока.

Об этом во вторник в Санкт-Петербурге заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете - знаменитой "Корабелке" - Патрушев провел совещание по вопросам подготовки инженерных кадров для судостроения и авиастроения.

Фото: Григорий Сысоев /РИА Новости
Патрушев: Все несогласные с мировым диктатом США страны объявляются угрозой

"Вынужден констатировать, что затягивается выполнение решения оперативного совещания Совета безопасности России о создании на базе "Корабелки" и Московского авиационного института "опорных" университетов в области судостроения и авиастроения, а реализация этого пункта в рамках программы стратегического академического лидерства ("Приоритет-2030") до настоящего времени не завершена", - заявил Патрушев .

Кроме того, по его словам, имеются проблемы в реализации указания главы государства о повышении качества подготовки кадров в Приморском крае для судостроительных предприятий Дальневосточного региона. Также, как отметил секретарь Совбеза, до сих пор не решен вопрос финансирования создания инновационного научно-технологического центра "Приморская долина".

Патрушев напомнил участникам совещания, что основная цель создания ИНТЦ "Приморская долина" - радикальное снижение себестоимости добычи углеводородов на шельфе за счет роботизации и цифровизации всех процессов. Предполагается, что разработка отечественных беспилотных технологий морского транспорта потребует оснащения новейшей аппаратурой, что создаст потребность в продукции российских предприятий электроники и оптоэлектроники. База в Приморске должна сыграть роль объединяющего полигона, на котором будут тестироваться и отрабатываться не только технологии робототехники и искусственного интеллекта, но и компонентная база.

Отдельное внимание на совещании было уделено повышению качества подготовки кадров в Приморском крае для судостроительных предприятий Дальнего Востока. В частности, был сделан акцент на подготовке по программам "Кораблестроение и техническая эксплуатация судов", "Проектирование, конструкция и техническая эксплуатация судов и объектов океанотехники", "Проектирование сварных судовых конструкций" в Дальневосточном федеральном университете. Обсуждены дальнейшие перспективы обучения по специальности "Лазерные и аддитивные технологии в авиастроении" в Уфимском университете.

Молодые инженеры будут решать задачу радикального снижения цены добычи нефти на шельфе

Подняты также вопросы повышения интереса школьников к ранней профессиональной ориентации в судостроительной и авиастроительной деятельности и создания в общеобразовательных школах инженерных классов. Разработаны программы сквозного обучения "Оптика лазеров", "Морская робототехника", "Экономика управления". Планируется открытие классов по профилям: "Беспилотные летательные аппараты и авиамоделирование", "Космическая робототехника и ракетомоделирование", "Технология машиностроения". В целом на предстоящий учебный год, по словам Патрушева, "Корабелке" "предстоит мобилизовать свои усилия на решении нескольких ключевых задач". По его словам, от университета требуется сохранить свое лидерство как ведущего вуза РФ в области судостроения и аддитивных технологий.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Образование Экономика Транспорт Водный транспорт Экономика Транспорт Авиатранспорт Президент Совет Безопасности Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин и Лукашенко проведут пресс-конференцию в Москве
Лавров: Каждый новый режим в Киеве "тупиковее" предыдущего
Мурашко назвал симптомы "долгого ковида" и его длительность
Названы дата и место прощания с журналистом Всеволодом Овчинниковым
Проценко рассказал, от чего будет зависеть ситуация с COVID-19 осенью
Владимир Путин выступил на съезде партии "Единая Россия". Главное
Как при разводе делить то, что куплено на соцвыплаты