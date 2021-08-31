Петербургская компания "Метрострой" признана банкротом

Компания "Метрострой", которая строила все станции Петербургского метрополитена, признана банкротом.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на сегодняшнее решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В "Метрострое" ввели процедуру конкурсного производства.

"Метрострою" в этом году исполняется 80 лет. В 1941 году компания была создана специально для строительства Ленинградского метрополитена и с тех пор только она возводила все станции подземки в Северной столице. В феврале прошлого года суд ввел в отношении компании процедуру наблюдения и назначил временного управляющего. Вчера, 30 августа 2021 года, Арбитражный суд наложил арест на имущество бывших руководителей "Метростроя" Вадима и Николая Александровых на сумму около 6,8 миллиарда рублей.