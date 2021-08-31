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31.08.2021 18:04
Рубрика: Культура

Пушкинский фестиваль в Пскове откроется спектаклем Валерия Фокина

Текст: Светлана Мазурова (Псков)
Пушкинский театральный фестиваль, который ежегодно проходит в Пскове, нынче пройдет в новом, необычном формате, разделившись на две части. Первая - со 2 по 12 сентября, вторая - в середине декабря.
Сцена из спектакля «"Смерть Тарелкина". Фото: Вадим Боченков / Псковский театр драмы имени А.С. Пушкина Сцена из спектакля «"Смерть Тарелкина". Фото: Вадим Боченков / Псковский театр драмы имени А.С. Пушкина
Сцена из спектакля «"Смерть Тарелкина". Фото: Вадим Боченков / Псковский театр драмы имени А.С. Пушкина

Пандемия вносит коррективы, такова реальность. Будут спектакли на свежем воздухе, а в помещении театра - 50-процентная заполняемость зала, медицинские маски.

Фото: Пресс-служба Театра на Васильевском
Театр на Васильевском выпустит три новых спектакля и проведет фестиваль

Как сообщил генеральный продюсер фестиваля, художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина Дмитрий Месхиев, "надеюсь, мы порадуем публику хорошими спектаклями и удивим тем, что вывели некоторые из них на улицу - благодаря прекрасному времени года".

2 и 3 сентября зрители увидят спектакль "Блаженная Ксения. История любви", постановку худрука Александринского театра Валерия Фокина. Таким образом александринцы откроют свой 266-й сезон - не в родных стенах, а в Пскове. Играть спектакль будут на закате, в 21:00, на Вечевой площади Псковского Кремля, в естественных декорациях архитектурно-исторического ландшафта.

Это премьера специальной, созданной для музеев-заповедников версии. Спектакль "Ксения. История любви" вышел в Александринском театре в 2009 году. В литературной основе - пьеса Вадима Леванова "Святая блаженная Ксения Петербургская в житии". В 2014 году спектакль в версии для музеев-заповедников был представлен на территории Вологодского Кремля в программе Международного театрального фестиваля "Голоса истории".

В 2018 году появилась вторая редакция - "Блаженная Ксения. История любви", именно этот вариант лег в основу новой версии для музеев-заповедников. В роли Ксении актриса Анна Блинова.

Фото: Стас Левшин/Театр-фестиваль "Балтийский дом"
Театр-фестиваль "Балтийский дом" объявил планы на юбилейный сезон

2 сентября прямая трансляция спектакля будет идти на сайте ГТРК "Россия-Культура", затем телеверсия спектакля будет выпущена в эфир телеканала.

Как отмечают в театре, премьера в Псковском Кремле станет первым масштабным проектом, осуществленным Александринским театром совместно с Псковским театром драмы, в январе 2021 года вошедшим на правах филиала в состав Национального драматического театра России.

Далее в программе XXVIII фестиваля - спектакль- путешествие "Я шагаю по Москве" Семена Серзина по дневникам и стихотворениям Геннадия Шпаликова, советского сценариста (фильмы "Я шагаю по Москве", "Ты и я", "Долгая счастливая жизнь", "Я родом из детства"), кинорежиссера и поэта. Покажет его - во дворе Псковского театра драмы - "Невидимый театр" из Петербурга.

Псковский театр драмы представит две премьеры: спектакль-кабаре худрука театра Дмитрия Месхиева "Постой, паровоз" (играют его в театральном буфете) и постановку московского режиссера Хуго Эрикссена "Смерть Тарелкина" по мотивам пьесы Сухово-Кобылина (Большая сцена).

В галерее "ЦЕХ" главный художник Псковского театра драмы Александр Стройло откроет выставку "Достоевский и коронавирус".

Программа зимней части фестиваля будет объявлена позже.

Тем временем

Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина представит два новых спектакля в Петербурге: 18 сентября - "Дни Победы" режиссера Веры Поповой. Это невыдуманные истории ветеранов фронта и тыла Великой Отечественной, записанные и обработанные драматургом Ксенией Степанычевой. 19 сентября - "Свидетельские показания" режиссера Семена Серзина, по пьесе Дмитрия Данилова. Каждый спектакль сыграют по два раза - в 18:00 и 20:30. Показы пройдут на Новой сцене Александринского театра, в рамках офф-программы Санкт-Петербургской театральной премии для молодых "Прорыв".

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