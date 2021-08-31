Реконструкция Апраксина двора в Петербурге оказалась под вопросом

Арендаторам помещений на территории Апраксина двора предписано освободить занимаемые площади в срок до 30 сентября. Однако на практике никаких изменений в судьбе "петербургского Двора Чудес" в ближайшее время может и не произойти. Прекращение действия договоров аренды имеет чисто технический характер и не означает, что Смольный наконец-то определился, как ввести в деловой оборот громадную территорию в самом центре Северной столицы.

Проекты реновации Апраксина двора разрабатываются уже не первое десятилетие. Все это время "Апрашка" продолжает оставаться центром разнообразной торговли, часто нелегальной.

Сначала основная проблема заключалась в том, что часть строений в постсоветский период перешла в частную собственность, часть осталась городской. Тем не менее у проекта реконструкции нашелся инвестор, но концепция конца 2000-х годов так и не была реализована. Затем, в 2016 году, была создана Государственная управляющая компания АО "Апраксин двор" (100 процентов акций принадлежит Санкт-Петербургу), которая получила в доверительное управление без проведения торгов 136 объектов на территории комплекса-памятника. Государственную преференцию с согласия Управления ФАС по Санкт-Петербургу предоставили сроком на пять лет в целях "сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия и развития культуры, искусства и сохранения культурных ценностей" с правом передачи объектов в аренду для извлечения доходов в целях обеспечения реализации указанных целей.

Спустя три года УФАС пришло к выводу, что АО "Апраксин двор" принятые на себя обязательства не исполняет: мероприятия по сохранению объектов культурного наследия начаты только в отношении 11 из 82 зданий, а мероприятия в целях развития культуры, искусства и сохранения культурных ценностей не проводятся вообще. Поэтому антимонопольный орган отозвал свое разрешение на госпреференцию и постановил вернуть объекты городу, а Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области его поддержал.

Несмотря на судебную тяжбу и ее исход, в апреле нынешнего года КИО снова обратился в региональное УФАС с просьбой согласовать государственную преференцию для АО "Апраксин двор" сроком еще на пять лет - и получил отказ. Следовательно, договоры с субарендаторами не продлят.

По последним подсчетам, на приспособление Апраксина двора под современное использование нужно пять миллиардов рублей

- Все объекты, которыми распоряжалось АО "Апраксин двор", будут переданы на праве оперативного управления Агентству по развитию имущественного комплекса, учредителем которого является город Санкт-Петербург в лице комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, - сообщила корреспонденту "РГ" представитель КИО Ирина Ефимова. - Сейчас идет процесс передачи.

Помещения, которые меняют управляющую компанию, предписано освободить в течение трех месяцев - осталось полтора. В комитете не исключают, что в случае нарушения этого срока к арендаторам могут применяться меры принудительного характера. Однако возможно также, что договоры просто перезаключат с новым распорядителем собственности, ведь четкого плана по "реанимации" или изменению функционального назначения территории у Смольного нет.

Согласно последним данным городского комитета по инвестициям, "по результатам встречи рабочей группы в июне текущего года принято решение о целесообразности предоставления со стороны собственников актуальных параметров будущего проекта и сроков его реализации с учетом эскизного проекта, утвержденного Советом по сохранению культурного наследия". Отметим, что утверждение произошло в 2017 году, то есть совещания длятся уже четыре года. В конце июля бизнесмены попросили губернатора Петербурга взять процесс под личный контроль.

- На данный момент обсуждаются все возможные варианты вовлечения Апраксина двора в инвестиционный процесс, - отметил председатель комитета Роман Голованов. - Основные варианты: целевое предоставление - при условии внесения соответствующих изменений в городской закон (сегодня только через торги. - Прим. ред.), открытые торги на право аренды, а также комплексное развитие территорий.

Поправки в региональное законодательство, которые позволили бы стратегическому инвестору проекта ООО "Инвестиционно-строительная компания Апраксин двор" (входит в группу компаний "КЦ Питер") получить корпуса Апраксина двора в свое распоряжение, были внесены на рассмотрение Заксобрания Санкт-Петербурга больше года назад. Рассмотрение законопроекта приостановлено. В настоящий момент предполагается, что срок приспособления городских корпусов Апраксина двора под современные функции составит пять лет с момента предоставления объектов инвестору, общий объем инвестиций в проект - более пяти миллиардов рублей. Однако в воздухе уже витает информация, что проект снова будет пересмотрен.