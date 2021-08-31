В Калининграде остановили стройку из-за обнаружения стены XIV века

Сроки строительства моста на остров Канта через реку Преголю в Калининграде будут перенесены из-за обнаружения руин XIV века.

Об этом, как пишет "Интерфакс", сообщила глава городской администрации Елена Дятлова.

- Когда начали забивать сваи и проводить другие работы, обнаружился объект XIV века. Все остановили. Сейчас там работают археологи, идет приостановка в исполнении контракта. Как только уйдут археологи, зайдем на объект. Но будет перенос работ на следующий год, - пояснила Елена Дятлова.

Пешеходный мост строится в центре Калининграда через один из рукавов Преголи с острова Канта на улицу Гюго, к музею Мирового океана. Работы начались весной текущего года и должны были завершиться до конца 2021-го.

Строительство ведется в историческом центре бывшего Кенигсберга. До начала работ здесь было проведено археологическое обследование, но этого объекта тогда не обнаружили.

Как рассказали в строительной компании, в середине июля при погружении шпунтового ограждения на опоре №2 было выявлено препятствие, мешающее дальнейшему проведению работ. Археологи зачистили поверхность участка и обнаружили, что препятствие - это часть городской стены XIV века средневекового города Кнайпхофа (прежнее название современного острова Канта).

Это один из самых ранних и знаковых архитектурно-археологических объектов на территории Калининграда, подчеркнули в компании. Сейчас сотрудники специализированной организации проводят здесь раскопки. Поскольку культурный слой находится ниже уровня реки, воду откачивают насосами, чтобы избежать подтопления раскопа.