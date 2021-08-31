В Калининградской области власти начали изымать исторические здания

В самом западном регионе власти начали активно привлекать к ответственности собственников исторических зданий, признанных объектами культурного наследия (ОКН). До сих пор за ненадлежащее содержание таких памятников на владельцев составлялись в основном административные протоколы. Но теперь им может грозить штраф в несколько миллионов рублей или лишение свободы. Поданы заявления в полицию, несколько дел находится в судах.

Региональная Служба госохраны объектов культурного наследия обратилась в органы МВД для возбуждения уголовного дела против собственников двух старинных домов, некогда украшавших улицы городов региона. В курортном Зеленоградске владелец без разрешения снес второй этаж дома-памятника на улице Лермонтова - бывшей больницы 1904 года постройки с мансардой и сохранившимся фахверком. Теперь речь идет о нарушении статьи 243 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия. В Черняховске заявление подано на жителя Твери - владельца ОКН "Дом жилой, 1905 год" на Комсомольской улице. Ранее он выставил разрушающийся особняк на продажу, причем с пометкой о возможном выводе его из реестра культурного наследия.

Недавнее дело об исторической вилле на улице Чапаева в Калининграде закончилось обвинительным вердиктом Центрального районного суда. За ненадлежащее содержание исторического здания 1911 года постройки собственнику - юридическому лицу назначен административный штраф в размере 200 тысяч рублей.

Как сообщил руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, ведомство продолжает участвовать в еще нескольких судебных разбирательствах. В Немане частный собственник оспаривает предписание Службы об устранении нарушений в части сохранения памятника. Трехэтажное здание необычной архитектуры из кирпича и природного камня постройки начала ХХ века известно как Кирха меннонитов.

Еще одно судебное заседание пройдет в Москве. В Первом апелляционном суде общей юрисдикции будет рассматриваться административный иск владельца одного из живописных старинных домиков в курортном Светлогорске - виллы "Поссекель".

- Владелец здания - частное лицо, житель Москвы, уже продолжительное время пытается оспорить приказ Службы о включении виллы в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Пока все прежние судебные инстанции были на нашей стороне, - говорит Евгений Маслов.

Перемены к лучшему наметились в судьбе одного из красивейших зданий Советска, много лет разрушающегося в центре города. Дом с башенками на улице Ломоносова в бывшем Тильзите известен тем, что в нем в 1930 году родился знаменитый голливудский актер Армин Мюллер-Шталь, номинант на "Оскар". У здания есть собственник, но заставить его исполнять свои охранные обязательства так и не удалось. Власти обратились в суд с иском об изъятии ОКН и выиграли его в апреле. Собственник подал апелляцию на это решение, но на днях суд отклонил его жалобу.

- Четырехэтажное здание с многочисленными декоративными украшениями на фасаде построено в Тильзите в начале ХХ века. В послевоенные годы в здании размещались общежитие и творческие мастерские Калининградского областного колледжа культуры и искусства. После закрытия колледжа в 2010 году строение опустело, его продали для того, чтобы новый собственник провел реставрационные работы. Что спустя 11 лет так и не случилось, - прокомментировал ситуацию губернатор Калининградской области Антон Алиханов. - Сейчас муниципалитет готовит план по восстановлению дома, региональное правительство готово оказать финансовую поддержку местным властям.

Тем временем разрушающийся объект культурного наследия в центре Зеленоградска, который ранее был изъят по суду у недобросовестного собственника, продан новому владельцу. Здание торгового дома начала XX века на Курортном проспекте приобрело с аукциона ООО за 52 миллиона рублей. Как сообщили в администрации муниципалитета, покупатель обязан в течение трех лет получить положительное заключение госэкспертизы, провести восстановительные и ремонтно-реставрационные работы и ввести объект в эксплуатацию.

Кстати

В Калининградской области действует Программа восстановления объектов культурного наследия и дальнейшего их вовлечения в хозяйственный оборот. На эти цели предпринимателям предоставляется беспроцентный заем до 500 миллионов рублей на срок до 15 лет, причем выплата займа происходит в последние пять лет. Одновременно с утверждением займа заявителю одобряется предоставление безвозмездной финансовой поддержки в размере займа (до 500 миллионов рублей), если он выполнит заявленные обязательства по проекту.

Первыми участниками этой программы стали шесть проектов, получившие в общей сложности более одного миллиарда рублей. В том числе - проект реконструкции тевтонского замка Рагнит, восстановление пивоварни "Понарт". Одобрен проект строительства отеля в одном из фортов и реконструкции старой немецкой мельницы в Железнодорожном. В 2022 году отбор проектов будет продолжен.