В Ленобласти автоугонщики прятали элитные машины в подземном бункере

Завершено следствие по делу об угоне элитных автомобилей в Петербурге и Ленинградской области. По данным регионального МВД, на счету угонщиков - 43 машины общей стоимостью более 183 миллионов рублей. Похищенные автомобили злоумышленники прятали в специально построенном подземном бункере.

Известно, что преступная группа функционировала с 2013 года, ее создали и возглавили два товарища 1972 года рождения. Позже в состав группы вошли еще трое. Автоугонщики пользовались высокотехнологичным оборудованием. Они открывали автомобили с помощью так называемой "удочки", ретранслирующей сигнал ключа хозяина. На похищенной машине угонщики некоторое время колесили по Ленобласти, сканировали автомобиль на предмет охранных систем, а затем перегоняли на территорию Всеволожского района. Здесь, на частном участке в поселке Стеклянный, находился замаскированный гараж. Снаружи он выглядел как обычный дачный дом, но в реальности это был большой подземный бункер с подъемным устройством. На глубине шесть метров было оборудовано помещение с вместимостью не менее двенадцати автомобилей. Стены были обшиты тканью, экранирующей радиосигналы. Кроме того, здесь находились устройства подавления GSM-сигналов.

В полиции отмечают, что автоугонщики очень внимательно подходили к конспирации. Номера на машинах несколько раз меняли. Сами злоумышленники тоже постоянно переодевались и меняли внешность с помощью париков, накладных усов, бород и даже носов.

Тем не менее, в декабре 2019 года правоохранители положили конец деятельности автоугонщиков. Следствием были возбуждены 43 уголовных дела по статьям "кража, совершенная организованной группой" и "подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства". Было проведено более 170 судебных экспертиз: трасологических, дактилоскопических, технических, почерковедческих, фонографических, а также по исследованию ДНК.

Вчера, 30 августа уголовное дело с обвинительным заключением в отношении всех пятерых участников группы автоугонщиков было направлено в суд.