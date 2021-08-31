В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать живые цветы

Специалисты петербургского управления Роспотребнадзора в преддверии Дня знаний рассказали о том, как правильно выбрать цветы для подарков учителям.

В первую очередь надо определить свежесть цветов. Стебель не должен быть слишком сухим. Хорошим признаком является наличие так называемой "рубашки" - нижних лепестков, которые обрамляют бутон. Впрочем, иногда они выглядят грубовато, поэтому некоторые продавцы обрывают их.

Важно обращать внимание на степень раскрытия бутона. Идеальный вариант - полураскрытые цветы. Такие простоят дольше.

Признак свежести цветка - эластичность лепестков. Если слегка отогнуть его, он должен вернуться на место и принять прежнюю форму. Цветы с вялыми, подсохшими лепестками лучше не покупать.

Есть ряд правил и для того, чтобы продлить жизнь букета. Во-первых, исключить перепад температур. Если на улице холодно, максимально укрыть цветы в дороге, а перед тем, как внести в теплое помещение, дать отстояться в прихожей или тамбуре. Во-вторых, не стоит надолго оставлять цветы без воды. Но перед тем, как поставить их в вазу, стоит немного обрезать стебли, а если они древовидные - расщепить ножом. Имеет смысл также удалить нижние листья - как подсохшие, так и свежие.

Интересный момент - правильное соседство. Например, в Роспотребнадзоре не рекомендуют ставить в одну вазу лилии и нарциссы, тюльпаны и ландыши, гвоздики и розы. Красные розы, ландыши и рододендроны - вообще индивидуалисты. Они сократят жизнь большинства растений, оказавшихся с ними рядом. Зато веточка туи продлит жизнь любого букета. И еще один секрет - щепотка сахара, размешанная в воде, поможет дальше сохранить свежесть роз, тюльпанов и гвоздик.