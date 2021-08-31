В Пскове у пациента диагностировали малярийную инфекцию

В Псковской областной инфекционной больнице у 22-летнего пациента подтвердилась малярия, сообщает пресс-служба медучреждения.

Молодой человек поступил в больницу в тяжелом состоянии, его лихорадило, имелись признаки менингита. Пациент был не в том состоянии, чтобы его допрашивать, и поначалу было неясно, чем же болен молодой человек. Рассматривались самые разные варианты - от отравления до брюшного тифа. Также врачи не стали исключать и малярию, хоть эта болезнь для Псковской области нехарактерна. Тем не менее, чем больше врачи изучали пациента, тем крепла их уверенность в том, что молодой человек действительно болен малярией в церебральной форме со множественными осложнениями.

В больнице отмечают, что это самая тяжелая форма болезни, от которой практически не помогают препараты противомаларийного ряда. Тем не менее врачи ценой титанических усилий смогли привести пациента в чувство.

РИА Новости со ссылкой на сотрудников Псковской инфекционной больницы сообщает, что пациент незадолго до госпитализации вернулся из путешествия по тропикам. Сейчас молодого человека отправили долечиваться в Военно-медицинскую академию имени Кирова в Петербурге.