В Пулково перепутали гробы с телами умерших женщин

В петербургском аэропорту Пулково Северо-Западная транспортная прокуратура выясняет обстоятельства, при которых были перепутаны два гроба с телами умерших женщин. В итоге тела погибших были направлены по ошибочным адресам, что только усугубило горе родственников.

Один из пострадавших - вдовец. Он перевозил тело погибшей супруги в Краснодар. Для выполнения скорбного трансфера, он сдал гроб с женщиной в грузовой терминал. В аэропорту Краснодара мужчине отдали гроб, вдовец стал организовывать похороны. Лишь во время церемонии прощания, когда крышку приоткрыли, стало ясно, что из Петербурга было прислано тело другой женщины.

По предварительным данным, причиной ЧП стала ошибка в оформлении гроба к отправке в грузовом терминале Пулково.