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31.08.2021 14:02
Рубрика: Культура

В Старой Руссе появились муралы с героями Достоевского

Текст: Мария Голубкова (Новгородская область)
В Старой Руссе завершился фестиваль уличного искусства "Страницы истории", сообщает группа в социальной сети "ВКонтакте" "Город Достоевского". В этом году его темой стала история Новгородчины и в том числе произведения Федора Достоевского, где писатель в 1870-е году приобрел дом - свою единственную за всю жизнь недвижимость.
Фото: iStock
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Фестиваль проводится с 2019 года, ежегодно уличные художники создают муралы - картины или граффити большого размера на стенах домов. В прошлом году благодаря "Страницам истории" на стене дома №40 по улице Минеральной появился мурал с изображением Фёдора Михайловича и одной из его цитат. В этом году 15 художников из Москвы и Московской области, Волгограда, Краснодара и Белгорода создали восемь работ, связанных с историей Новгородской земли, и снова обратились к Достоевскому.

Четыре новых мурала появились на набережной Достоевского, улицах Минеральной и Крестецкой в Старой Руссе. Это портреты Грушеньки и Катерины Ивановны из романа "Братья Карамазовы", а также изображение Алеши Карамазова на доме неподалеку от музея Достоевского. Еще два мурала украсили многоэтажки Великом Новгороде, по одному были созданы в Окуловке и Чудово.

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