В Старой Руссе появились муралы с героями Достоевского

Фестиваль проводится с 2019 года, ежегодно уличные художники создают муралы - картины или граффити большого размера на стенах домов. В прошлом году благодаря "Страницам истории" на стене дома №40 по улице Минеральной появился мурал с изображением Фёдора Михайловича и одной из его цитат. В этом году 15 художников из Москвы и Московской области, Волгограда, Краснодара и Белгорода создали восемь работ, связанных с историей Новгородской земли, и снова обратились к Достоевскому.

Четыре новых мурала появились на набережной Достоевского, улицах Минеральной и Крестецкой в Старой Руссе. Это портреты Грушеньки и Катерины Ивановны из романа "Братья Карамазовы", а также изображение Алеши Карамазова на доме неподалеку от музея Достоевского. Еще два мурала украсили многоэтажки Великом Новгороде, по одному были созданы в Окуловке и Чудово.