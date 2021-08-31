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31.08.2021 14:08

Вологжанам разрешили вести деятельность на территории нацпарка

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 197(8548)
Подошла к финалу почти десятилетняя история, в которой жители Кирилловского района боролись за свое законное право вести хозяйственную деятельность на территории национального парка "Русский Север", в котором они фактически проживают. Граждане получили первые свидетельства о регистрации собственности.

Подобная проблема свойственна не только Вологодчине. Долгие годы национальные парки по всей стране имели особый правовой статус. Он в первую очередь защищал интересы природных территорий, сохранял животный и растительный мир, но почти не учитывал права граждан, проживающих в его границах. Им запрещали строить дома, не предоставляли земли для садоводства, муниципальные власти не имели возможности расселить аварийные строения, страдал и бизнес: нельзя провести модернизацию промышленных зданий, производства и создать новые рабочие места из-за ограничений природоохранного законодательства. За любым разрешением нужно было обращаться в федеральный центр. Только там принимали решения, которые опять-таки согласовывались лишь с интересами национального парка.

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А между тем в России 56 подобных парков, в составе двадцати трех располагаются 700 населенных пунктов. Особо охраняемые природные территории занимают 13 процентов площади всей страны. Только в Кирилловском районе находится треть населенных пунктов, расположенных в границах национальных парков. А это 80 процентов населения - 13 тысяч человек. И все они были ограничены в реализации своих конституционных прав.

- Муниципальный район не в состоянии решать важные социальные и коммунальные вопросы. Простой пример. Дети в Кириллове посещают дошкольное учреждение, которое построено почти 130 лет назад. Понятно, в каком оно состоянии. Но мы не можем построить современный детсад. Нужно сначала сформировать участок земли. А муниципалитет не имеет на это права, - говорит глава администрации Кирилловского района Сергей Усов.

Председатель общественного совета района Владимир Шачин добавляет: молодежь уезжает, инвесторы не готовы вкладывать средства, хотя есть перспективы, особенно в развитии туристической сферы. Но куда бы ни обращались, ничего не выходило.

Эксперты обозначали два варианта решения данной проблемы. Первый, его поддерживали федеральные министерства и ведомства: сохранить населенные пункты в границах парков со снятием ряда ограничений. За второй выступали регионы, в том числе и Вологодчина: исключить населенные пункты из границ национальных парков с одновременным расширением их территорий.

Долгие годы национальные парки по всей стране имели особый правовой статус

И вносили конкретные предложения. Например, заявляли не только об исключении из "Русского Севера" населенных пунктов, но и об одновременном присоединении к нему новых территорий. А такие в Кирилловском районе имеются: здесь есть нерестилища, тетеревиные тока и гнездовья краснокнижных птиц, которые действительно нуждаются во внимании природоохранного ведомства.

В 2019 году удалось наконец-то сдвинуть дело с мертвой точки. Подготовили законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях". И первый результат: более тридцати жителей Кириллова оформили права на земельные участки, десятки зарегистрировали уже построенные дома.

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Такой возможностью сразу воспользовалась и семья Сергея Дормидонтова. Они с женой владеют земельным наделом 30 лет, в свое время не оформили разрешение на строительство и жили в собственном доме фактически на птичьих правах. Теперь подали документы на регистрацию.

Но это пока первый шаг - помочь жителям не только узаконить имеющееся имущество, но и строить новые объекты. А для этого надо принять и согласовать правила землепользования и застройки. Следующий шаг касается непосредственно самого муниципалитета: возведение социальных объектов, дорог, инженерной инфраструктуры.

- Жители Кириллова теперь знают, какие возможности у них появляются благодаря новому законодательству. Уверен, что наша туристическая жемчужина, музей под открытым небом - город Кириллов и весь район - начнут новую страницу своей истории. Будем совместно решать, какие объекты необходимо построить, какие дороги отремонтировать. Теперь появляется гораздо больше возможностей для развития, - отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Пакеты законодательных поправок для первых трех поселений уже подготовили, их отправили на рассмотрение в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Еще столько же в ближайшее время пошлют на согласование. Есть вероятность, что все необходимые процедуры завершатся к концу нынешнего года и в декабре закон заработает в полную силу. И тогда населенные пункты в границах национального парка "Русский Север" смогут вести нормальную хозяйственную деятельность.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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