Центр "Мой бизнес" помог ростовчанам открыть кофейню

Ростовчанка Наталья Островская вместе с супругом Евгением не новички в розничной торговле: занимались реализацией одежды, косметики, игрушек. Но хотелось нового. И задумались о кофейне. "Мы думали о кофейне, как об атмосферном месте, где собирается молодежь, чтобы провести время с друзьями, с книгами, с ноутбуком, - говорит Наталья. - Но поскольку опыта не было, решили запуститься по франшизе кофеен YourTime".

О центрах "Мой бизнес" Наталья знает давно. И в этот раз пришла проконсультироваться у специалистов по налогам. А когда рассказала о cвоей идее, ей предложили стать участником программы в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", получить помощь в оформлении помещения. В марте этого года завершили ремонт, и оставались последние штрихи перед открытием - оформление деталей интерьера. При старте нового бизнеса на счету каждая копейка. Много денег ушло на электротехнические и сантехнические работы. "Мой бизнес" взял на себя весь дизайн, изготовил настенное меню и буклеты, постеры, светящееся панно и оригинально оформленные окна с подсветкой. Стоимость такой поддержки - триста тысяч рублей, очень весомый вклад.

Кофейня стала первым в Новочеркасске заведением общепита нового формата. Уютная, современная, европейская. Здесь предлагают более 20 разнообразных видов кофе. А еще "фишка" - бельгийские вафли. "Я сама их большая любительница. Как только узнала о возможности готовить самим, сразу же связалась с предпринимателями из Томска, которые доступно рассказали всю технологию. Мы закупили оборудование, и теперь печем вафли на глазах у посетителей и подаем горячими, - рассказывает Наталья. - Начинку они могут выбрать сами".

Юлия Колотушкина из Богучара Воронежской области с проектом кофейни весной 2021 года участвовала в образовательной программе "Мама-предприниматель", которая реализуется при поддержке нацпроекта. Впервые за шесть лет на конкурс в Воронеже приехали и женщины из отдаленных районов. Участницы прошли пятидневный курс по основам ведения своего дела. Выиграть грант в финале Юлии не удалось, но участие в программе помогло доработать бизнес-план.

"По образованию я экономист, но на занятиях узнала много нового. Взяла кредит на оборудование и открыла свое заведение, - рассказала Юлия. - В Богучаре есть кафешки, но в основном они предлагают меню с алкоголем. А мне хотелось, чтобы было где просто выпить кофе. У нас разнообразные десерты, тортики, коктейли, лимонады. Работаю с профессиональными поставщиками, у которых в порядке все документы. Ведь домашнего кондитера не проконтролируешь - мало ли что он в крем положил... Выпечка своя, каждый день свежая".

С дизайном кофейни в Новочеркасске помог центр "Мой бизнес". Фото: Лариса Ионова

Пока предпринимательница работает одна. Сотрудников будет нанимать после Нового года. Хлопот много, но Юлии они в радость. "Мне нравится, что клиенты возвращаются, приводят друзей, - призналась хозяйка. - Дочь гордится мной и может позвать приятелей в нашу кофейню - она небольшая, на восемь мест, но уютная".