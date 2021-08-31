Частных инвесторов из ЮФО заинтересовали иностранные акции

В середине августа на Московской бирже было зарегистрировано более 20 миллионов брокерских счетов. Их открыли 13,4 миллиона человек. А количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) достигло почти 4,3 миллиона.

Биржевая лихорадка

Как отмечают эксперты, приходящих на фондовый рынок розничных инвесторов становится больше с каждым месяцем и ведут они себя довольно активно. При этом неизменно растет популярность ИИС. Что, впрочем, неудивительно, ведь для владельцев таких счетов предусмотрены налоговые льготы двух видов.

Первый тип индивидуального инвестиционного счета дает право на ощутимый налоговый вычет. Максимальная сумма возврата уплаченных налогов при этом составляет 52 000 рублей в год (13 процентов от 400 000 рублей, внесенных на счет). Но эти деньги можно получить лишь при наличии официальной "белой" зарплаты, с который платится соответствующий НДФЛ. Владельцы второго типа ИИС при закрытии счета освобождаются от выплаты налога на доход от сделок. И в том, и в другом случае средства с ИИС нельзя выводить минимум в течение трех лет.

Южане оказались среди самых активных инвесторов. В числе регионов-лидеров, где зарегистрировано наибольшее количество индивидуальных инвестиционных счетов, фигурирует, в частности, Краснодарский край. По данным Мосбиржи, на начало августа жители Кубани открыли 124,3 тысячи ИИС.

- Мы отмечаем существенный рост числа инвесторов, - подтверждает заместитель начальника Южного управления Банка России Александр Гостев. - За 2020 год количество индивидуальных инвестиционных счетов, открытых жителями Южного и Северо-Кавказского федерального округа, увеличилось более чем в два раза и достигло примерно 390 тысяч. При этом наблюдается определенный дисбаланс, поскольку около 70 процентов ИИС, зарегистрированных в двух округах, приходится на ЮФО. За первое полугодие 2021 года здесь появилось еще около 80 тысяч ИИС. В топ-10 регионов по активности инвесторов входят Краснодарский край, находящийся на шестом месте, и Ростовская область, занимающая девятую строчку рейтинга.

На фоне увеличения количества частных инвесторов еще одним явным трендом отечественного финансового рынка, на который указывают аналитики, оказался растущий интерес россиян к зарубежным активам. Тем более что их теперь можно покупать не только в валюте, но и в рублях. Если в начале года на Московской бирже таким образом торговались лишь 55 ценных бумаг иностранных компаний, летом их стало 204, а уже в сентябре будет 281. До конца 2021 года количество таких активов на площадке планируется увеличить до 500, а в 2022 году - до 1000.

Очередь за Tesla

С момента начала торгов зарубежными активами на Московской бирже сделки с ними совершили 211 тысяч человек. Средний дневной объем торгов в июле 2021 года достиг 3,5 миллиарда рублей. При этом возможность покупать и продавать иностранные ценные бумаги на Мосбирже предоставляют своим клиентам 76 брокеров и банков.

По данным биржи, на начало августа наибольшей популярностью у россиян пользовались акции Alibaba, Tesla, Apple, Virgin Galactic, Baidu, Boeing, Amazon, Intel, Micron Technology и Qualcomm. Российские частные инвесторы также активно приобретали биржевые фонды, ориентированные на американские акции, IT-сектор США, акции Китая и Германии. Кроме того, они торгуют и более сложными производными финансовыми инструментами. Речь, в частности, идет о таких деривативах на иностранные ценные бумаги, как фьючерсы и опционы.

- Расширение инструментария, доступного инвесторам, увеличение времени торгов на срочном и валютном рынках привели к увеличению клиентских операций. Мы видим интерес клиентов к торговым стратегиям глобального рынка, которые реализуются с использованием деривативов, - отмечает председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.

При этом все отчетливее проявляется противоречие между желанием властей и ЦБ привлечь с помощью налоговых льгот средства частных инвесторов для развития отечественного финансового рынка и стремлением россиян вложить деньги в иностранные активы, и следовательно - в экономику других стран. А с увеличением количества физлиц на фондовом рынке становится особенно важным направление финансового потока, формируемого отечественными частными инвесторами. К тому же чем больше россиян приходит на биржу, тем больше требуется расходов на налоговые вычеты. Но такая поддержка со стороны государства теряет смысл, если деньги "частников", активно скупающих Apple, Tesla, Boeing или Alibaba, уходят из России в другую юрисдикцию. Впрочем, судя по всему, скоро ситуация изменится.

- Покупка российскими инвесторами иностранных ценных бумаг - это способ диверсифицировать вложения, и мы понимаем, что при прочих равных такая диверсификация снижает риски. Поэтому серьезных ограничений на инвестирование в эти активы нет. Но у нас на ИИС действуют налоговые стимулы. И сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы для физлиц, которые в основном ориентируются на иностранные ценные бумаги, то есть по сути вкладывают деньги в экономику других стран, эти налоговые стимулы не применялись, - говорит директор департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Михаил Ковригин.

Деньги из-под матраса

Примечательно, что многие частные инвесторы согласны с такой позицией регулятора.

- Я думаю, это справедливо, - считает ростовчанин Алексей, открывший ИИС два года назад. - У государства есть свой интерес: привлечь на фондовый рынок деньги россиян, которые лежат на вкладах, а порой и просто "под матрасом", показать возможную альтернативу депозитам, но объяснив при этом риски инвестирования, повысить финансовую грамотность населения. Научить, наконец, принципам самостоятельного формирования капитала к пенсии. Для этого и вводились налоговые льготы на ИИС.

Но рано или поздно должен был возникнуть вопрос о том, зачем нужны такие стимулы при покупке иностранных акций. Я предполагал подобное развитие событий и не покупаю на свой индивидуальный инвестиционный счет ни валюту, ни ценные бумаги зарубежных эмитентов. Поэтому, если льготы на ИИС отменят, меня это не коснется. Для диверсификации по странам и валютам я использую обычный брокерский счет и таким образом приобретаю зарубежные активы. Возможно, на брокерском счете я со временем воспользуюсь льготой на долгосрочное, не менее трех лет, владение активами. Пока вроде бы ее отменять не собираются даже в отношении иностранных ценных бумаг. А если и отменят, это не критично.

Кстати, рассматривая вопрос об отмене налоговых льгот для владельцев ИИС, формирующих свой портфель из иностранных активов, регулятор в то же время намерен повысить привлекательность долгосрочного инвестирования в отечественный рынок. Для этого предполагается изменить подход к использованию индивидуальных инвестиционных счетов.

- Планируется, в частности, увеличить лимит ежегодных взносов на ИИС второго типа до трех миллионов рублей (сейчас он составляет миллион рублей - прим ред.) в год, предоставить возможность частично изымать с него средства до закрытия счета без потери налоговых льгот и открывать такие счета у разных финансовых посредников. Также рассматривается инициатива освободить от налогообложения зачисляемые на ИИС дивиденды с акций российских эмитентов. Кроме того, разрабатывается индивидуальный инвестиционный счет третьего типа с горизонтом инвестирования 10 лет и более. В этом случае будет действовать комбинация налоговых льгот, предусмотренных сейчас по отдельности для ИИС первого и второго типа, - говорит Александр Гостев.

На такой счет можно будет направлять до шести процентов от зарплаты инвестора, а также вносить самостоятельно до 120 тысяч рублей в год. Но средства с него можно будет использовать через 10 лет лишь на определенные цели: покупку жилья, формирование дополнительной пенсии или пожизненных выплат - аннуитета.