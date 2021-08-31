В ДТП под Волгоградом погибли четверо ехавших с турнира спортсменов

В Новоаннинской районной больнице Волгоградской области скончался еще один пострадавший в ДТП на трассе Тамбов - Волгоград - Астрахань. Таким образом, количество жертв столкновения легкового автомобиля и цементовоза увеличилось до четырех человек.

Ранее сообщалось о гибели трех и ранении двух человек.

По данным ТАСС, волгоградские спортсмены возвращались из Твери со Всероссийского турнира по универсальному бою, который был посвящен памяти олимпийского чемпиона по дзюдо Сергея Новикова.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry выехал на встречную полосу движения и врезался в грузовой автомобиль. По факту ДТП проводится проверка.