Кредитный портфель крымского бизнеса за год вырос на 16,5 процента

За год кредитный портфель юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Крым вырос на 16,5 процента и на 1 июля 2021 года составил 81,8 миллиарда рублей. Темпы прироста в регионе выше показателей по Южному федеральному округу (на 13,6 процента) и по стране в целом (на 11 процентов). Такая динамика объясняется растущей потребностью предприятий в пополнении оборотных средств в условиях восстановления экономической активности.

По данным пресс-службы Отделения по РК южного главного управления Центрального банка РФ, за январь-июнь 2021 года юридическим лицам РК выдано более 47 миллиардов рублей кредитов, что на 60 процентов превышает показатели того же периода прошлого года. Так, объемы кредитования крупного бизнеса увеличились более чем вдвое, а малого и среднего предпринимательства - на треть.

Крупнейший крымский банк по льготной государственной программе для предприятий из наименее восстановившихся отраслей экономики одобрил ИП и юрлицам заявки на кредитование в сумме около одного миллиарда рублей. Предприниматели оформили кредит под три процента годовых на срок до 12 месяцев.

- Государственная поддержка предприятий малого и среднего бизнеса способствовала не только активизации кредитования в РК, но и восстановлению экономики после пандемии. В регионе продолжают действовать льготные условия кредитования бизнеса, - пояснила управляющая крымским отделением Ирина Яблучанская.

В структуре кредитного портфеля юридических лиц республики первое место занимают предприятия транспорта и связи, на втором - производства и распределения электроэнергии, на третьем - оптовая и розничная торговля.

В министерстве экономического развития РК отметили, что в регионе наиболее пострадавшие из-за пандемии отрасли постепенно восстанавливаются, об этом говорят экономические показатели.

- Оборот розничной торговли за январь-июнь 2021 года вырос на 9,2 процента (к уровню 2019 года - на 2,4 процента). В полном объеме восстановились сферы общественного питания и услуг населению. В сравнении с 2019 годом отраслевые показатели возросли на 12,1 процента и 14,6 процента соответственно, - сообщил министр экономического развития РК Дмитрий Шеряко.

Лучше обстоят дела и в сфере пассажирских перевозок. По данным Крымстата, за шесть месяцев 2021 года услугами общественного транспорта воспользовались 58,1 миллиона человек, это на 39,5 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Этот год приготовил предпринимателям новое испытание: из-за сильных ливней и разлива рек многие частично лишились своего имущества и понесли серьезные убытки. Только в Ялте от ИП, самозанятых лиц и юрлиц поступило более 200 заявок о причиненном ущербе. Наибольшее количество обращений - от предпринимателей, занятых в сферах торговли, общественного питания и оказания услуг. Ущерб в каждом отдельном случае составляет от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей.

Чтобы восстановить работу, многие вынуждены брать кредиты. Правительство РК разработало первый льготный микрозайм "Бизнес ЧС" для пострадавших в Ялте, Керчи, Кировском, Ленинском и Советском районах. Максимальная сумма микрозайма - пять миллионов рублей - предоставляется на срок от шести до 24 месяцев. При этом ставка по микрозайму в размере до одного миллиона рублей - один процент годовых, обеспечением является поручительство. Для суммы займа свыше одного миллиона рублей обеспечением является залог и поручительство, а ставка составит 3,25 процента годовых.

Микрозайм имеет целевое назначение: пополнение или приобретение основных и оборотных средств, оплата налогов, сборов, электроэнергии, страховых, арендных и коммунальных платежей, выплата жалования сотрудникам.

Первым получателем микрозайма "Бизнес ЧС" стал предприниматель из Керчи, который занимается розничной торговлей. Заемные средства - 500 тысяч рублей - он планирует использовать на пополнение оборотных средств и приобретение товара.

Микрозаймы получили четверо предпринимателей в сфере торговли, общепита и услуг СТО. Общая сумма предоставленных кредитов - три миллиона рублей.