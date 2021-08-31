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31.08.2021 11:18
Рубрика: Общество

На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за ливней и смерчей

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

На территории Краснодарского края региональное МЧС объявило с 31 августа по 3 сентября экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеорологических явлений.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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По данным ФГБУ "Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", с 10 до12 часов и до конца суток 31 августа, а также в течение всех суток 1 и 2 сентября, ночью и утром 3 сентября на Кубани (исключая город-курорт Сочи) ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду.

Кроме того, на малых реках и водотоках бассейна Кубани на юго-восточной территории края, реках Республики Адыгея и Черноморского побережья (от Анапы до черноморского поселка Магри) ожидается подъем уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. При этом над Черным морем, на участке Анапа - Магри, имеется опасность формирования смерчей.

В Краснодарском гидрометцентре напоминают, что на территории края продолжает действовать штормовое предупреждение, связанное с сильными осадками, ветром, подъемами рек до опасных явлений, формирование смерчей над морем.

Как сообщил начальник ЦУКС ГУ МЧС по Краснодарскому краю Павел Иванов, в связи с неблагоприятным прогнозом и началом нового учебного года органы управления, силы и средства приведены в повышенную готовность. Во всех городах и районах организована работа оперативного штаба и оперативных групп, на особый контроль взяты школы и учебные заведения.

Кстати

В случае чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС по Кубани просит звонить:

01 - единый телефон спасения;

101 - с мобильных телефонов;

8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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