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31.08.2021 15:05

Оставшись без работы в пандемию, астраханка открыла турагентство

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Экономика Юга России № 197(8548)
Светлана Бабкина работала в турфирме, когда началась пандемия. Клиенты стали отказываться от поездок, директору нечем было платить зарплату, и Светлане предложили уволиться. Однако период кризиса оказался плодотворным: она освоила три обучающие программы по предпринимательству, получила грант от государства и открыла свое турагентство.

На биржу труда Светлана встала в апреле 2020 года. Полгода смогла продержаться на пособие, которое выплачивали работникам пострадавших отраслей, а потом увидела объявление о курсах предпринимательства для безработных и решила: ей - туда. За то время, пока Светлана вынужденно сидела дома, она пришла к выводу, что экономическое образование, большой опыт продаж и наработанная база клиентов - это, по сути, плацдарм для бизнесвзлета.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- В первый день на курсах спросили, какая у меня бизнесидея, я сказала: турагентство. Мы с преподавателем стали просчитывать финансы, риск. Затем родился бизнес-план, - рассказала "РГ" Светлана. - И для меня стало полной неожиданностью, что по итогам обучения я выиграю грант на открытие дела - 100 тысяч рублей.

Так появились стартовый капитал и знания, но все же не хватало уверенности. Светлана прошла еще два бесплатных курса, где познакомилась с такими же новичками и получила в подарок от центра "Мой бизнес" рекламную продукцию: визитки, флаеры, сувениры. Сейчас для нее разрабатывают сайт. По словам Светланы, это очень важно для продвижения. Если создавать веб-ресурс самой, потребуется 35 - 50 тысяч рублей. И девушка решилась. Перед Новым годом оформила ИП, заказала компьютер, принтер и уже в первых числах января подыскала офис.

- Мне сразу понравился кабинет: свежий ремонт, здание - в центре города, аренда - всего восемь тысяч рублей.

К февралю Светлана уже обжилась на новом месте: купила мебель, жалюзи, украсила интерьер. Правда, к средствам гранта пришлось добавить столько же из личных накоплений.

- Было очень страшно: границы то закрывают, то открывают, в регионах ситуация меняется, но я оптимист и очень люблю свое дело. Кроме того, постоянно изучаю аналитику. Прогнозы на этот год были позитивными, планировался всплеск туризма, так как люди, которые не смогли отдохнуть в прошлом году, хотели наверстать упущенное в этом.

Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
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В марте 2021-го, ровно через год, как Светлана стала безработной, в ее фирму пришли первые клиенты. Находили ее не только те, с кем девушка работала прежде, люди откликались и на рекламу в соцсетях. За пять месяцев у Светланы появились постоянные клиенты, которые уже по два-три раза съездили отдохнуть, воспользовавшись услугами агентства.

- Большинство отдыхающих выбирают российские направления, хит продаж - Дагестан. Сулакский каньон обошел по популярности черноморские курорты, - утверждает Светлана. По ее мнению, это во многом связано со стихийными бедствиями, которые обрушились на Сочи, Ялту, Краснодарский край в разгар туристического сезона. Также туристов отпугнуло введение QR-кодов и ПЦР-справок в Краснодарском крае. По этой же причине многие не поехали за границу. Даже путевки в Турцию сейчас покупают единицы.

Вообще пандемия сильно повлияла на спрос. Большинство отдыхающих теперь выбирают поездки недалеко и недорого. Самые популярные туры - однодневные. Например, путевку на лотосовые поля на день могут приобрести 5 - 6 человек.

Светлана уже окупила вложенные средства и вышла в "ноль": доходы равны расходам, и это хороший результат за полгода работы. В дальнейшем она планирует развивать бизнес, переквалифицироваться в туроператора, разработать новые направления для поездок выходного дня и авторских туров и открыть филиал в одном из сельских районов. Там, по ее мнению, имеется перспективное и еще не освоенное направление. Если в Астрахани 90 турфирм, то в сельской местности их мало, а отдыхать хотят все.

- Осенью на море, как известно, начинается бархатный сезон, - рассказывает Светлана. - Поэтому продажи путевок в Краснодарский край, Крым, Дагестан продолжаются. Кроме того, становятся востребованными туры в Кисловодск, затем появится спрос на Домбай. После ноябрьских праздников обычно затишье, а потом снова всплеск: люди бронируют туры на Новый год и Рождество.

Советы для тех, кто планирует открыть свой бизнес

1 Начинать только в той сфере, где есть опыт работы.

2 Составить четкий бизнесплан: цели, риск, расходы, планируемые доходы.

3 Определить источник финансирования, приготовиться к тому, что в первый год доходов может не быть, это нормально.

4 Научиться действовать в условиях многозадачности: на первых порах придется работать сверхурочно. Быть директором, бухгалтером, менеджером по работе с клиентами, маркетологом, СММ-специалистом в одном лице. Позже можно будет нанять сотрудника и делегировать ему часть своих обязанностей.

5 Не бояться и верить в успех своего дела.

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