Симферополь стал самым востребованным авианаправлением после Москвы

Симферополь стал вторым в рейтинге наиболее востребованных авианаправлений этим летом. Об этом со ссылкой на данные исследования аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру и дочерней компании "Сбера" "Сберстрахование" сообщил ТАСС.

На маршрут до крымской столицы пришлось 9,8 процентов всех проданных этим летом в России авиабилетов. При этом стоимость перелета по сравнению с прошлым годом подорожала на четыре процента - до 7776 рублей.

Первое место в рейтинге заняла Москва, авиабилет в которую приобрел каждый пятый путешественник.

- При этом перелет в одну сторону обошелся россиянам в среднем в 6147 рублей, на пять процентов дороже, чем в июне-августе 2020 года, - уточнили авторы исследования.

Третье место - у Сочи (9,2 процента продаж), который поменялся в списке с Санкт-Петербургом (9,1 процента продаж), средний чек на авиабилет куда вырос по сравнению с прошлым годом на шесть процентов - до 6718 рублей.

Замыкает пятерку лидеров Анапа, на которую пришлось 5,1 процента бронирований. В топ-10 популярных российских авианаправлений также вошли Краснодар, Калининград, Екатеринбург, Геленджик и Минеральные Воды.

В среднем перелет по России в одну сторону этим летом обходился в 7646 рублей.

Согласно данным исследования, этим летом большинство россиян провели на отечественных курортах, на зарубежные поездки пришлось всего пять процентов всех путешествий.