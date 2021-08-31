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31.08.2021 00:45
Рубрика: Власть

В Астрахани многодетных освободили от транспортного налога

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 197(8548)
Дума Астраханской области приняла в двух чтениях внесенный губернатором региона закон, освобождающий многодетные семьи от уплаты транспортного налога. Документ распространяется на правоотношения, возникшие с первого января 2021 года - то есть налог на принадлежащий семье транспорт за текущий год не начислят. Причем под льготу подпадают не только автомобили, но и моторные лодки.

- Я очень-очень рада! Мы давно об этом просили, куда только не писали. В больших семьях каждая вторая мама - за рулем: в школу, в кружки - везде возим детей, и все это весьма накладно. Поэтому отмена налога - это актуально, - сообщила "РГ" создатель областного движения многодетных матерей "МАМА" Римма Галиуллина.

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Как уточнили в пресс-службе губернатора Астраханской области, от уплаты налога освобождается один из родителей: если в семье два транспортных средства, то налог не начислят только на одно из них. Льгота также распространяется на родителей, усыновивших детей.

Под закон подпадают автомобили или микроавтобусы с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Сейчас астраханские семьи платят за такие машины от 1,4 тысячи до четырех тысяч рублей в год. Кроме того, льгота распространяется на моторные лодки мощностью до 30 лошадиных сил - этот транспорт часто заменяет автомобиль жителям дельтовых сел региона.

Добавим, что в Астраханской области больше 18 тысяч семей, которые считаются многодетными: в них по трое детей и больше.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Семья и дети Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

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