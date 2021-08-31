В Краснодаре объяснили обустройство классов в коридоре школы

Оборудованные в школьном коридоре классы являются временным оперативным решением. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Ранее в соцсетях появилось сообщение, что в новой краснодарской школе № 102, расположенной в активно застраивающемся микрорайоне "Губернский", учебные кабинеты вынесены в проход, а пространство огородили конструкцией из металлопластика. Выяснилось, что таким образом занятия будут проходить сразу у четырех классов. В городском департаменте образования объяснили эту меру большим количеством учеников.

"Для расширения образовательного пространства в школе № 102 в настоящее время организованы четыре временных мобильных класса - два для начальной и два для средней и старшей школы, - прокомментировали в пресс-службе администрации Краснодара. - Все классы оснащены мебелью и всем необходимым оборудованием. Такие классы - временное оперативное решение, как только необходимость в них отпадет, их разберут".

Кстати

В Краснодаре в День знаний впервые сядут за парты 21 262 ребенка. Как отмечает директор городского департамента образования Алексей Некрасов, в этом году первоклассников на две тысячи больше по сравнению с предыдущим. Всего же в школы пойдут более 174 тысяч учеников, что тоже своего рода рекорд: это на 12 тысяч больше, чем в 2020 учебном году. При этом первый звонок прозвенит сразу в пяти новых школах Краснодара - три здания по 1100 мест и два корпуса на 400 и 300 мест.