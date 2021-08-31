В Крым после жары придут ливни и шквал

В Крыму 2 сентября и 3 сентября в результате арктического вторжения ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистые усиления ветра до 20-25 метров в секунду. Штормовое предупреждение распространило Главное управление МЧС по РК.

- В четверг, второго сентября, на полуостров придет осенняя погода, - уточнили синоптики Крымского гидрометцентра. - Температура воздуха понизится на пять-восемь градусов - днем до плюс 20-25, а ночью - до 8-13.

Во время опасных гидрометеорологических явлений вероятны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Поэтому спасатели рекомендуют крымчанам и туристам быть осторожными, воздержаться от выходов в горно-лесную местность и в море.