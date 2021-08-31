В Крыму голая туристка напала на сотрудников ДПС

В Феодосии сотрудники дорожно-патрульной службы полиции подверглись атаке двух туристов из Москвы - пьяного 45-летнего водителя остановленного автомобиля и его бывшей 44-летней жены. Больше всего полицейских поразило поведение женщины, попытавшейся заступиться за бывшего мужа в голом виде.

Конфликт начался, когда полицейские попытались запротоколировать состояние алкогольного опьянения у водителя. Последний начал сыпать оскорблениями в адрес дорожных полицейских и не подчинялся их законным требованиям. От медосвидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.

- В это время к наряду полиции подбежала обнаженная женщина, которая также была пьяной, - рассказали в пресс-службе МВД по РК. - Она вела себя непристойно, ругалась на сотрудников ДПС матом и даже ударила одного из полицейских по лицу. Полицейские несколько раз настойчиво требовали прекратить противоправные действия, но дебоширка никак не реагировала.

Тогда полицейским пришлось купить халат обнаженной женщине и вместе с мужем отвезти ее в отдел полиции для разбирательства. В отношении них составлены административные протоколы по части 1 статьи 19.3 и части 2 статьи 20.1 КоАП РФ. В суде правонарушители признали вину, объяснив свое поведение алкогольным опьянением.

По решению суда дебоширам назначено наказание в виде денежного штрафа. Также мужчина привлечен к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования, а его авто отвезли на спецстоянку. На этом неприятности у любителя пьяной езды и его экс-супруги не кончились. Сейчас следователи проверяют действия участников дебоша по статьям 318 и 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти). И процессуальное решение может грозить им реальными сроками заключения.