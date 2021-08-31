На жителя Ростова завели дело за пьяное вождение электросамоката

В Ростове-на-Дону 33-летний водитель электросамоката спровоцировал ДТП и стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

Как сообщили "РГ" в ГИБДД региона, инцидент произошел на проспекте 40 лет Победы, где столкнулись автомобиль Mazda и электросамокат Kugoo. В результате ДТП никто из людей не пострадал.

В ходе проверки обстоятельств аварии полицейские установили, что мощность двигателя электросамоката составляет 2,4 кВт, и относится к транспортным средствам. Кроме того, оказалось, что мужчина, ранее был лишен права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом состоянии.

"В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию". Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до двух лет", - уточнили в ведомстве.