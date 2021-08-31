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31.08.2021 18:34
Рубрика: Происшествия

На Дону троих сотрудников ГИБДД обвинили в превышении полномочий

Текст: Николай Грищенко

В городе Миллерово Ростовской области трое сотрудников ГИБДД подозреваются в превышении должностных полномочий.

Фото: iStok
На жителя Ростова завели дело за пьяное вождение электросамоката

Как сообщает пресс-служба СКР по региону, в 2020-2021 годах подозреваемые не составили материалы об административных правонарушениях в отношении четырех водителей.

Причем двое из прощенных нарушителей управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.

"По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - говорится в сообщении ведомства.

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