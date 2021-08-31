На Дону троих сотрудников ГИБДД обвинили в превышении полномочий

В городе Миллерово Ростовской области трое сотрудников ГИБДД подозреваются в превышении должностных полномочий.

Как сообщает пресс-служба СКР по региону, в 2020-2021 годах подозреваемые не составили материалы об административных правонарушениях в отношении четырех водителей.

Причем двое из прощенных нарушителей управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.

"По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - говорится в сообщении ведомства.