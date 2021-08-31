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31.08.2021 16:50
Рубрика: Общество

В Ростовской области пройден пик третьей волны пандемии COVID-19

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области пройден пик третье волны пандемии коронавируса. Тем не менее ситуация в регионе остается напряженной. Как сообщил главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев, впервые за десять недель заболеваемость в регионе зафиксирована ниже предыдущего периода.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Пик третьей волны в области пройден, и по интенсивности проявления эпидемического процесса мы сейчас находимся на плато со сформировавшейся тенденцией к снижению заболеваемости", - отметил глава регионального управления Роспотребнадзора.

Отмечается снижение заболеваемостью среди подростков, а также среди людей от 18 до 29 лет и в возрасте 30-49 лет.

Однако случаи заражения по-прежнему фиксируются во всех населенных пунктах региона. Максимальный темп прироста инфицированных зарегистрирован в городах Зверево и Донецк, а также в Советском, Обливском, Волгодонском, Дубовском, Зимовниковском и Целинском районах. Коэффициент распространения инфекции - 1.

По последним данным, число пациентов с COVID-19 за сутки увеличилось в Ростовской области на 481. За весь период жертвами пандемии на Дону стали 5988 человека.

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